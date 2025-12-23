Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Ansés: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social, Ansés, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó quienes cobran los beneficios este 23 de diciembre

23 de diciembre 2025 · 08:04hs
Ansés: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

Ansés informa los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para este martes, que incluyen el medio aguinaldo y el incremento por movilidad del 2,34%

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano confirmó que este martes 23 de diciembre finalizan los pagos de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, además de continuar con el cronograma de Asignación por Embarazo y Prestación por Desempleo.

Prestaciones que cobran el martes 23 de diciembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Los titulares con DNI terminado en 8 y 9 reciben su haber mensual más el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre de 2024. Estas prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,34%.

Asignación por Embarazo

Cobran los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 9, con el incremento por movilidad aplicado.

Prestación por Desempleo

Continúa el calendario para titulares con DNI terminado en 2 y 3.

Cómo consultar tu fecha y medio de cobro

ANSES ofrece cuatro opciones para verificar cuándo y dónde cobrar:

1. Sitio web oficial: Ingresar a [anses.gob.ar](http://anses.gob.ar) y seleccionar “Calendario de pagos”

1. Portal Mi ANSES: Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a “Cobros” y elegir “Consultar fecha y medio de cobro”

1. App Mi ANSES: Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a “Mis datos” y seleccionar “Mis fechas de cobro”

1. Atención Virtual: Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a “Iniciar atención”, “Consultas rápidas” y “Cuándo y dónde cobro”

Sobre el aumento por movilidad

Todas las prestaciones que se abonan durante diciembre incorporan el incremento del 2,34% establecido por la fórmula de movilidad jubilatoria vigente.

• LEER MÁS: Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

Ansés Ministerio de Capital Humano diciembre
