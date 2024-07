Apuestas ilegales: avanza la investigación de sitios webs por parte del Ministerio Público de la Acusación

La solicitud al Banco Central

Según se informó desde la Oficina de Prensa del MPA, los fiscales a cargo, Agustín Nigro y Yanina Tolosa, solicitaron al BCRA que “notifique a la totalidad de las entidades financieras y proveedores de servicios de pago supervisados por esa autoridad de aplicación que deberán impedir que las herramientas digitales de su propiedad y/o administración sean utilizadas para la captación de apuestas ilegales y a tal efecto emita la comunicación correspondiente”.

En el mismo oficio, Nigro y Tolosa informaron al BCRA que “sólo aquellos dominios webs identificados como ‘.bet.ar’ se encuentran autorizados a realizar actividades relativas a la organización y recaudación de juego de apuestas”.

Frente a la demanda, el Banco Central ordenó a las entidades que regula (compañías bancarias y billeteras virtuales) que impidan el uso de sus servicios a los 385 sitios web de apuestas ilegales que son investigados penalmente.

El legajo penal que motiva la solicitud fue iniciado a partir de una denuncia de la Lotería de Santa Fe presentada a fines de mayo en el Ministerio, en la que se afirma que “un número indeterminado de habitantes de la provincia de Santa Fe, entre ellos menores de edad” acceden a esos 385 sitios web.

Bloqueo e impedimento

En el marco de la misma investigación Nigro y Tolosa oficiaron al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que se disponga el bloqueo e impedimento de acceso a los dominios y páginas de internet –y a sus direcciones de IP asociadas– de los 385 sitios web investigados.

Por otro lado, el MPA exigió a Enacom que comunique a la totalidad de los licenciatarios de empresas que prestan el servicio de valor agregado/internet/móviles que "deberán disponer lo necesario para el bloqueo e impedimento de acceso de clientes, consumidores o usuarios a los proveedores de servicios de contenidos en internet/valor agregado de ‘juego on line’/de los dominios de internet y/o páginas de internet, así como a sus direcciones IP asociadas, que no cumplan con el dominio cuya denominación sea ‘.bet.ar’ y en particular respecto de los 385 denunciados”.

Así mismo, Nigro y Tolosa requirieron al ente de comunicación que informe del pedido a las cámaras empresarias del sector que agrupan a las empresas licenciatarias prestadoras de los Servicios de Tecnología de las Comunicaciones y de Contenidos, reguladas por la ley 27.078 y a las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem).

Los fiscales solicitaron también, que se notifique a la Secretaría de Innovación, Ciencias y Tecnología de la Nación y a la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad "para que haga saber las empresas proveedoras de servicios mayoristas de internet que administran el tráfico a través de los cables submarinos e internacionales de pasos fronterizos y a las empresas de servicios satelitales geoestacionarios y no geoestacionarios, que tengan aterrizaje en la República Argentina, a los fines de que dispongan los medios conducentes para dar cumplimiento al bloqueo ordenado".

Por último, demandaron que "se comunique el bloqueo requerido a NIC.ar, administradora oficial de los nombres de dominio en el país".

