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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 25 de mayo

25 de mayo 2026 · 07:35hs
Horóscopo Géminis

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Horóscopo Géminis

Horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

  • Amor y Vínculos: La Luna se posiciona en tu signo opuesto, lo que pone el foco directo en la pareja o tus relaciones más cercanas. Es un lunes ideal para ceder un poco, escuchar otra campana y limar asperezas.
  • Trabajo y Dinero: La carta de El Carro te impulsa a arrancar la semana con determinación. Buen momento para asociarte o armar alianzas estratégicas que te ayuden a avanzar más rápido.
  • Bienestar: Evitá los arrebatos de mal humor; canalizá esa energía extra haciendo algo de actividad física al final del día.
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Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

  • Amor y Vínculos: Sentirás la necesidad de sentirte útil y apoyar a quienes querés. Un pequeño gesto de ayuda o un mensaje atento reforzará tus lazos afectivos hoy.
  • Trabajo y Dinero: La Luna en Libra te organiza la rutina laboral. Con la carta de La Justicia, es un excelente día para poner al día papeles pendientes, responder correos rezagados y ordenar tu espacio de trabajo.
  • Bienestar: Tu cuerpo te pide retomar hábitos saludables. Prestale atención a tu alimentación y sumá más verduras y agua a tu día.

Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

  • Amor y Vínculos: ¡Día de puro brillo! Con el Sol en tu signo y la Luna en un signo de aire afín, tu carisma y poder de seducción están por las nubes. Excelente jornada para el romance, las risas y la autoexpresión.
  • Trabajo y Dinero: La carta de El Mago te acompaña para abrirte puertas creativas. Si trabajás en comunicación, diseño o atención al público, hoy tus ideas van a encantar a todos.
  • Bienestar: Te vas a sentir con una vibración alta y muy contagiosa. Aprovechá este subidón de optimismo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Amor y Vínculos: El lunes te invita a replegarte en tu zona segura: el hogar y la familia. Sentirás ganas de compartir tiempo íntimo con los tuyos o de embellecer tu casa para sentirte más cómodo.
  • Trabajo y Dinero: La carta de La Emperatriz bendice tus proyectos desde la paciencia. No te dejes ganar por la ansiedad si las respuestas laborales tardan unas horas más en llegar; todo se está gestando a tu favor.
  • Bienestar: Desconectate de los chismes o ambientes pesados; hoy necesitás preservar tu paz mental.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Amor y Vínculos: Excelente día para la comunicación. Si tenías algo atragantado, la diplomacia de Libra te ayudará a expresarlo de manera amorosa y constructiva. Tus palabras traerán alivio.
  • Trabajo y Dinero: Con la carta de El Mundo, se vislumbran cierres de etapas exitosos o firmas de acuerdos muy beneficiosos para tu economía. Tu poder de convicción está súper afilado.
  • Bienestar: Ojo con la dispersión mental. Anotá tus prioridades del lunes para no olvidarte de nada importante.

Virgo (23 de agosto - 21 de septiembre)

  • Amor y Vínculos: Valorás la estabilidad y la seguridad emocional por sobre todas las cosas. Es un buen momento para planificar proyectos materiales a futuro junto a tu pareja o seres queridos.
  • Trabajo y Dinero: La Luna se muda a tu sector financiero. Con la carta de El As de Oros de tu lado, la energía del dinero está muy bien aspectada. Es un gran día para cobrar deudas, renegociar ingresos o ver los frutos de tu esfuerzo.
  • Bienestar: Evitá somatizar las preocupaciones económicas en la zona del cuello o la garganta. Relajá los hombros.

Aviso Astral del Lunes: El inicio de la semana bajo la influencia de Libra nos recuerda que "dos cabezas piensan mejor que una". No intentes resolver todo en soledad; delegar, consultar y compartir responsabilidades será la clave para que el lunes fluya sin estrés.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

  • Amor y Vínculos: Con la Luna brillando con fuerza en tu signo, sos el centro de atención del zodíaco. Tu magnetismo natural atrae miradas y buenas vibras. Mimate y ponete en primer lugar.
  • Trabajo y Dinero: La carta de La Estrella te llena de optimismo y renueva tu fe en tus capacidades profesionales. Es un lunes ideal para presentar proyectos ambiciosos o postularte a nuevos desafíos.
  • Bienestar: Te sentís renovado y con la energía vital en alza. Excelente momento para un cambio de look o empezar una nueva rutina de cuidados.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Amor y Vínculos: La Luna a tus espaldas te pide un lunes de perfil bajo e introspección. Quizás prefieras procesar tus sentimientos en silencio antes de compartirlos. Respetá tu necesidad de distancia.
  • Trabajo y Dinero: La carta de El Ermitaño te aconseja trabajar tras bambalinas. Es un día excelente para investigar, planificar estrategias en secreto y pulir detalles antes de salir a la luz.
  • Bienestar: Tu cuerpo te pide descanso espiritual. Una meditación corta, música suave o dormir un poco más te van a resetear por completo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Amor y Vínculos: Un lunes muy sociable y dinámico. Te vas a sentir muy respaldado por tus amigos o por los grupos a los que pertenecés. Compartir tus proyectos con otros te traerá excelentes consejos.
  • Trabajo y Dinero: Con la carta de La Rueda de la Fortuna, la jornada te depara sorpresas positivas, llamadas inesperadas o contactos clave que reactivan tus planes laborales.
  • Bienestar: Airear la mente charlando con gente positiva será tu mejor medicina contra el estrés del inicio de semana.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

  • Amor y Vínculos: Es posible que tus ambiciones profesionales te quiten un poco de tiempo para el romance o la familia hoy. Intentá mandar un mensaje o hacerte un espacio a la noche para demostrar que estás presente.
  • Trabajo y Dinero: La Luna corona la cima de tu mapa astral, potenciando tu éxito y estatus profesional. Con la carta de El Juicio, tus jefes o clientes reconocerán tu responsabilidad y liderazgo.
  • Bienestar: Cuidá tu postura corporal y las articulaciones si pasás muchas horas sentado frente a la computadora.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

  • Amor y Vínculos: Con la Luna en un signo afín, sentís la necesidad de expandir tus horizontes y conectar con personas que compartan tu filosofía de vida. En el amor, buscás compañerismo e incentivo intelectual.
  • Trabajo y Dinero: La carta de El Sol ilumina tus asuntos legales, estudios o negocios vinculados al extranjero. Todo lo que inicies hoy con miras al largo plazo tiene luz verde cósmica.
  • Bienestar: Sentirás un gran alivio mental y una dosis extra de entusiasmo. Aprovechá para planificar metas semanales.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

  • Amor y Vínculos: La jornada se presenta muy intensa y pasional. Con la carta de Los Amantes rondando, es un lunes ideal para profundizar la intimidad, hablar de miedos compartidos y fortalecer la confianza en la pareja.
  • Trabajo y Dinero: Momento de transformaciones favorables en tu economía. Buen día para tramitar créditos, revisar seguros, resolver temas impositivos o asociar capitales con un tercero.
  • Bienestar: Escuchá los mensajes de tu intuición; si sentís que debés alejarte de una situación densa, hacelo sin culpa.

Horóscopo lunes mayo
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