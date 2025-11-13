Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

La multinacional cordobesa del rubro alimenticio reportó utilidades por $97.772 millones en 9 meses de 2025, frente a $378.245 millones de igual período de 2024

La caída del consumo también afecta a Arcor, que sufre un millonario derrumbe de sus ganancias

La recesión sigue pasando factura al sector alimenticio argentino y Arcor no escapa a la tendencia . La compañía fundada por Luis Pagani informó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que sus ganancias netas en los primeros nueve meses de 2025 fueron de $97.772 millones, muy por debajo de los $378.245 millones registrados un año atrás .

La caída de $280.473 millones refleja el deterioro de la rentabilidad en un contexto de consumo retraído y fuerte presión sobre los márgenes. El resultado confirma una tendencia que ya venían mostrando otras firmas del rubro, como Mastellone Hnos. y Molinos Río de la Plata.

La dueña de La Serenísima cerró con pérdidas por más de $20.000 millones –tras haber ganado $67.000 millones en 2024–, mientras que Molinos anotó un rojo de $37.403 millones, su primer resultado negativo en cuatro años.

Resultados poco alentadores de Arcor

Arcor, considerada la mayor fabricante de golosinas de América latina, informó ventas por $3.509 millones, por debajo de los $3.884 millones del mismo período de 2024. El resultado operativo alcanzó los $237.574 millones, equivalente al 6,8% de las ventas, apenas superior al 6% del año previo.

En su balance, el directorio destacó que la cifra “refleja la solidez del modelo de integración vertical, una gestión eficiente de costos y el control riguroso de los gastos estructurales”. No obstante, el crecimiento fue prácticamente nulo y se concentró en algunos segmentos puntuales.

El golpe financiero

El mayor impacto provino del frente financiero: la compañía registró una pérdida de $98.698 millones, frente a la ganancia de $421.751 millones de 2024.

Según el informe, la desaceleración inflacionaria y la evolución del tipo de cambio generaron una devaluación real del peso, afectando el resultado contable.

Pese a este contexto, Arcor mantuvo su política de inversión. En los primeros nueve meses del año destinó $150.359 millones a maquinaria, instalaciones, terrenos y obras en construcción, reafirmando su apuesta por el largo plazo.

Negocios estancados, inversiones sostenidas

La empresa registró una leve mejora en las divisiones de golosinas, chocolates y galletas, pero el segmento de alimentos retrocedió. Las unidades de Agronegocios y Packaging mostraron un desempeño más sólido, compensando parcialmente las caídas.

Desde la compañía afirmaron que su “estructura diversificada y presencia internacional permitieron sostener la rentabilidad operativa en términos relativos, a pesar de un entorno desafiante”.

El informe dedica un apartado al panorama económico mundial. De acuerdo con proyecciones del FMI, la economía global crecería 3,2% en 2025, impulsada por una mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Para América latina, la Cepal prevé un crecimiento de 2,4% y para Argentina, de 4,3%, impulsado por las exportaciones agrícolas y una leve reactivación del consumo.

En ese marco, Arcor anticipó que continuará enfocada en mantener su liquidez y una estructura financiera sólida, con foco en la expansión de sus tres principales áreas: Packaging, Agronegocios y Alimentos de Consumo Masivo.

La apuesta por Mastellone

En paralelo, el grupo Pagani sigue adelante con su intento de adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hnos. junto con Danone. En abril, ambas empresas notificaron a los accionistas de La Serenísima su decisión de ejercer la opción de compra por 51% del capital. Sin embargo, los fundadores de la láctea y el fondo Dallpoint Investment rechazaron la operación, que aún se encuentra en proceso de resolución contractual.