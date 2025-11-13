Científicos argentinos desarrollaron un virus que ataca el cáncer colorrectal y sus células resistentes

El avance experimental, realizado en la Fundación Instituto Leloir y hospitales públicos, permite reducir metástasis del cáncer en modelos animales

Un nuevo tratamiento contra el cáncer de colon, por científicos del Conicet y la Fundación Instituto Leloir

El cáncer colorrectal que afecta al intestino , tiene una mezcla de células tan diferentes entre sí que muchos tratamientos no logran eliminarlo. Un grupo de científicos argentinos del Conicet y la Fundación Instituto Leloir, pensó en una estrategia innovadora: crear un virus capaz de reconocer y destruir distintas células tumorales al mismo tiempo.

Así lograron superar el desafío de esa variedad celular y abren nuevas formas de atacar este cáncer. El resultado del estudio preclínico apareció publicado en Molecular Therapy: Oncology, del grupo Cell Press. El virus fue llamado AR2015.

El gran reto de la lucha contra el cáncer

El cáncer colorrectal representa un gran desafío porque dentro de un solo tumor hay células con características distintas.

Cuando un tratamiento médico da resultado en algunas, otras pueden resistirlo y provocar que la enfermedad siga creciendo o se disemine y genere metástasis en el hígado o en otras partes del cuerpo.

Estas diferencias entre células se conocen como heterogeneidad tumoral. Por culpa de esa variedad, terapias como la quimioterapia o los virus oncolíticos antiguos pierden eficacia, ya que eliminan solo a una parte del tumor.

El otro gran problema de las terapias tradicionales era la falta de precisión: a veces, los tratamientos dañaban células sanas porque no diferenciaban bien las células enfermas de las normales.

El objetivo del estudio de los científicos argentinos fue diseñar una solución que atacara de manera precisa los distintos tipos de células malignas del cáncer colorrectal, sin afectar el resto del cuerpo.

El secreto del virus AR2015

Para desarrollar una terapia más precisa, el doctor Osvaldo Podhajcer y colaboradores analizaron los genes asociados al cáncer colorrectal.

“Identificamos dos genes, llamados A33 y vWA2, que aparecen en diferentes etapas del tumor pero no en el tejido intestinal sano”, contó a Infobae.

Usaron fragmentos de ambos genes para crear un promotor híbrido, es decir, una parte del virus AR2015 que le permite reconocer y atacar células tumorales con cualquiera de esos dos marcadores.

Así, el virus puede actuar sobre una variedad más grande de células cancerosas.

El trabajo demostró que el promotor híbrido era lo suficientemente compacto como para mantener estable el virus y facilitar su fabricación.

Los ensayos en el laboratorio mostraron que AR2015 se replica y destruye células tumorales con A33, con vWA2 o con ambos a la vez.

“El virus se probó también con muestras tomadas directamente de pacientes y mostró capacidad para eliminar células cancerosas de origen clínico, lo que respalda su potencial para uso médico”, señaló el científico.

En modelos animales, la administración de AR2015 logró frenar el crecimiento de metástasis en el hígado, uno de los problemas más difíciles para quienes padecen cáncer colorrectal.

Seguridad y precisión en la terapia

El estudio confirmó que AR2015 no daña células normales ni afecta otros tipos de tejidos, lo cual habla de su seguridad y precisión, un punto clave para cualquier terapia oncológica.

Los investigadores combinaron el virus con oxaliplatino, un medicamento habitual en quimioterapia. La combinación potenció el efecto del tratamiento y logró reducir más las metástasis hepáticas.

El tamaño compacto del promotor, además, permite agregar a futuro otros genes útiles para estimular defensas del cuerpo, mejorando el efecto del tratamiento.

El estudio concluye que sería posible incorporar más fragmentos genéticos al virus, para hacerlo aún más preciso y eficaz frente a las distintas variantes celulares del tumor.

AR2015 se presenta como una herramienta que podría cambiar el futuro del cáncer colorrectal, gracias a su capacidad de atacar a todo el tumor y no solo a una parte. El camino recién empieza, pero la ciencia ya marcó un punto de partida fuerte.