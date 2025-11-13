Uno de cada tres hogares con chicos restringe comidas y gastos básicos

Aunque la situación mejoró respecto de 2024, 31% de los hogares argentinos con niños sigue sin alcanzar a cubrir sus gastos mensuales

Los hogares hacen malabares para alimentar a los niños y mantener la casa

Unicef Argentina reveló que 31% de los hogares con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes, pese a la recuperación económica de los últimos meses. El dato surge de la novena Encuesta Rápida que el organismo realiza desde 2020 y refleja una mejora frente al 48% registrado en 2024.

El estudio, que abarcó 1.342 hogares representativos a nivel nacional, destaca que el alivio se sintió sobre todo en los sectores más vulnerables, impulsado por la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar. Sin embargo, más de dos millones de familias con niños continúan con ingresos insuficientes.

Mejora en alimentación, pero persisten desigualdades

El informe muestra una mejora en el acceso a alimentos y servicios básicos: el porcentaje de hogares que debieron restringir comidas cayó de 52% a 30%. No obstante, uno de cada tres sigue enfrentando dificultades para comprar alimentos, una cifra que asciende a 45% en hogares que perciben AUH.

“La reducción de la pobreza infantil a 46,1% y la caída de la pobreza extrema a 10,2% son señales alentadoras, pero aún persisten desafíos que deben estar en el centro de la agenda pública”, afirmó Rafael Ramírez Mesec, representante de Unicef en Argentina.

Aumenta el endeudamiento de los hogares

Pese a la leve mejora en los ingresos, la deuda familiar creció ocho puntos respecto al año anterior. El 46% de los hogares tiene algún tipo de endeudamiento, ya sea con bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales o préstamos informales.

Entre los sectores medios, cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar algún servicio, y 9% debió darse de baja de su prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por motivos económicos. Además, dos de cada diez familias endeudadas no pudieron afrontar el pago mínimo de la tarjeta de crédito.

Preocupan el bullying y las apuestas online entre adolescentes

La encuesta advierte también sobre problemas que afectan a los adolescentes. El bullying escolar aumentó de 25% a 41% en un año, y uno de cada tres jóvenes apostó dinero en línea el último mes.

Según Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef, “el desafío ahora es sostener los avances logrados y reforzar las políticas de acompañamiento, en especial en salud mental y convivencia escolar”.

Unicef remarcó que, si bien los indicadores de pobreza y acceso a la alimentación muestran señales de mejora, las desigualdades estructurales siguen limitando las oportunidades de los chicos y adolescentes en Argentina. El organismo pidió mantener las políticas de contención social y ampliar el apoyo a los sectores más afectados.