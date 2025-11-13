Uno Santa Fe | Información General | hogares

Uno de cada tres hogares con chicos restringe comidas y gastos básicos

Aunque la situación mejoró respecto de 2024, 31% de los hogares argentinos con niños sigue sin alcanzar a cubrir sus gastos mensuales

13 de noviembre 2025 · 11:00hs
Los hogares hacen malabares para alimentar a los niños y mantener la casa

ChatGPT IA

Los hogares hacen malabares para alimentar a los niños y mantener la casa

Unicef Argentina reveló que 31% de los hogares con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes, pese a la recuperación económica de los últimos meses. El dato surge de la novena Encuesta Rápida que el organismo realiza desde 2020 y refleja una mejora frente al 48% registrado en 2024.

El estudio, que abarcó 1.342 hogares representativos a nivel nacional, destaca que el alivio se sintió sobre todo en los sectores más vulnerables, impulsado por la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar. Sin embargo, más de dos millones de familias con niños continúan con ingresos insuficientes.

Mejora en alimentación, pero persisten desigualdades

El informe muestra una mejora en el acceso a alimentos y servicios básicos: el porcentaje de hogares que debieron restringir comidas cayó de 52% a 30%. No obstante, uno de cada tres sigue enfrentando dificultades para comprar alimentos, una cifra que asciende a 45% en hogares que perciben AUH.

“La reducción de la pobreza infantil a 46,1% y la caída de la pobreza extrema a 10,2% son señales alentadoras, pero aún persisten desafíos que deben estar en el centro de la agenda pública”, afirmó Rafael Ramírez Mesec, representante de Unicef en Argentina.

Aumenta el endeudamiento de los hogares

Pese a la leve mejora en los ingresos, la deuda familiar creció ocho puntos respecto al año anterior. El 46% de los hogares tiene algún tipo de endeudamiento, ya sea con bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales o préstamos informales.

Entre los sectores medios, cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar algún servicio, y 9% debió darse de baja de su prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por motivos económicos. Además, dos de cada diez familias endeudadas no pudieron afrontar el pago mínimo de la tarjeta de crédito.

Preocupan el bullying y las apuestas online entre adolescentes

La encuesta advierte también sobre problemas que afectan a los adolescentes. El bullying escolar aumentó de 25% a 41% en un año, y uno de cada tres jóvenes apostó dinero en línea el último mes.

Según Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef, “el desafío ahora es sostener los avances logrados y reforzar las políticas de acompañamiento, en especial en salud mental y convivencia escolar”.

Unicef remarcó que, si bien los indicadores de pobreza y acceso a la alimentación muestran señales de mejora, las desigualdades estructurales siguen limitando las oportunidades de los chicos y adolescentes en Argentina. El organismo pidió mantener las políticas de contención social y ampliar el apoyo a los sectores más afectados.

hogares niños adolescentes Unicef Argentina encuesta deuda
Noticias relacionadas
El calendario de feriados aún no está definido por el Gobierno Nacional

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

La caída del consumo también afecta a Arcor, que sufre un millonario derrumbe de sus ganancias

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Ansés informó el cronograma de pagos del aguinaldo 2025

Ansés paga el aguinaldo de diciembre 2025: quiénes lo cobran, montos y calendario de pago

Resultados del Quini 6 del día miércoles 12 de noviembre

Quini 6 récord: crece la expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

Lo último

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Último Momento
Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Ovación
El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Marcos Díaz: Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.