¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros nueve países

Un estudio privado que comparó alimentos, servicios y bienes durables en diez países, muestra una Argentina partida en dos: competitiva en comida y servicios, pero una de las más caras del mundo en indumentaria, calzado y productos electrónicos, aun en pleno proceso de desinflación.

¿La Argentina es cara o barata en comparación a otros países? La pregunta atraviesa hogares, empresas y debates económicos, y acaba de recibir una respuesta cuantificada. Un estudio de la Fundación Mediterránea-Ieral, que midió precios de bienes y servicios en Argentina frente a nueve países de América, Europa y Asia, concluye que el país exhibe una estructura de precios profundamente desigual

Mientras alimentos y servicios muestran niveles entre intermedios y favorables, los bienes durables, la indumentaria y el calzado ubican a la Argentina entre los países más caros del planeta.

La medición, realizada a mediados de diciembre de 2025, se inscribe en el proceso de desinflación que atraviesa el país, bajo un régimen cambiario que fue modificándose a lo largo del año y que impacta directamente en la competitividad.

El informe parte de un concepto central: los precios en dólares de un país cambian por dos factores combinados —inflación local y tipo de cambio—, fenómeno particularmente volátil en Argentina.

Por eso, el estudio compara precios en distintos momentos de 2025 (mayo, agosto y diciembre), considerando además:

Inflación de cada país

Evolución de sus monedas frente al dólar

Cambios en políticas comerciales e impositivas

Productividad de las economías

Tipo de cambio real: Argentina, debajo del promedio histórico

El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) de Argentina en diciembre de 2025 fue de 1.439 pesos, un nivel que se ubica:

19,7% por debajo del promedio de los últimos 25 años (1.794)

Pero aún 42,3% más alto que en octubre de 2001

25,4% superior a noviembre de 2015

8,7% mayor a diciembre de 2017

14% por encima de noviembre de 2023

image

En síntesis, el tipo de cambio real de Argentina hoy se encuentra algo barato respecto a su promedio de largo plazo, aunque lejos de los períodos en que estuvo marcadamente bajo.

Índice Big Mac: de las más caras a mitad de tabla

La hamburguesa más famosa del mundo sirve como termómetro global.

Enero 2025: Big Mac argentina = 7 dólares, ubicándola como la segunda más cara del mundo, solo detrás de Suiza (8 dólares)

Julio 2025: baja a 5,1 dólares, ubicándose en la mitad del ranking

image

Comparaciones clave

Similar a Australia

10% más barata que Colombia

10% más cara que Chile

19% más cara que Brasil

La serie refleja la altísima volatilidad de precios locales: en 2017 costaba 4,1 dólares y en 2020 apenas 2,9.

Alimentos y bebidas: posición intermedia y favorable

En una canasta de 10 productos en 10 países, Argentina resulta más cara en el 39% de los casos.

image

Comparación por países

Brasil: más barato que Argentina en 9 de 10 productos

Chile y Polonia: 50% más baratos

China: 80% más baratos

México, EE.UU., Australia, Francia y Corea del Sur: entre 70% y 100% más caros que Argentina

Dentro de la canasta

Argentina aparece cara en agua mineral

Barata en queso, papas y carne bovina

El informe explica este resultado por la alta productividad agropecuaria y los derechos de exportación, que reducen los precios internos.

Bienes durables, indumentaria y calzado: Argentina, de las más caras del mundo

Aquí aparece el verdadero problema estructural: Argentina es el país más caro en el 81% de los productos relevados.

image

Rubros críticos

Autos

Motos

Electrónicos del hogar

Ropa

Calzado

Tres productos donde Argentina es la más cara entre todos los países:

Freidora de aire

Vestidos

Zapatillas

Las causas:

Alta protección comercial

Derechos de importación

Restricciones al ingreso de bienes

Elevada carga impositiva interna: IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuestos específicos y al débito y crédito bancario