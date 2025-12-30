Uno Santa Fe | Información General | Argentina

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros nueve países

Un estudio privado que comparó alimentos, servicios y bienes durables en diez países, muestra una Argentina partida en dos: competitiva en comida y servicios, pero una de las más caras del mundo en indumentaria, calzado y productos electrónicos, aun en pleno proceso de desinflación.

30 de diciembre 2025 · 19:26hs
¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros nueve países

¿La Argentina es cara o barata en comparación a otros países? La pregunta atraviesa hogares, empresas y debates económicos, y acaba de recibir una respuesta cuantificada. Un estudio de la Fundación Mediterránea-Ieral, que midió precios de bienes y servicios en Argentina frente a nueve países de América, Europa y Asia, concluye que el país exhibe una estructura de precios profundamente desigual

Mientras alimentos y servicios muestran niveles entre intermedios y favorables, los bienes durables, la indumentaria y el calzado ubican a la Argentina entre los países más caros del planeta.

La medición, realizada a mediados de diciembre de 2025, se inscribe en el proceso de desinflación que atraviesa el país, bajo un régimen cambiario que fue modificándose a lo largo del año y que impacta directamente en la competitividad.

El informe parte de un concepto central: los precios en dólares de un país cambian por dos factores combinados —inflación local y tipo de cambio—, fenómeno particularmente volátil en Argentina.

Por eso, el estudio compara precios en distintos momentos de 2025 (mayo, agosto y diciembre), considerando además:

  • Inflación de cada país
  • Evolución de sus monedas frente al dólar
  • Cambios en políticas comerciales e impositivas
  • Productividad de las economías

Tipo de cambio real: Argentina, debajo del promedio histórico

El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) de Argentina en diciembre de 2025 fue de 1.439 pesos, un nivel que se ubica:

  • 19,7% por debajo del promedio de los últimos 25 años (1.794)
  • Pero aún 42,3% más alto que en octubre de 2001
  • 25,4% superior a noviembre de 2015
  • 8,7% mayor a diciembre de 2017
  • 14% por encima de noviembre de 2023
image

En síntesis, el tipo de cambio real de Argentina hoy se encuentra algo barato respecto a su promedio de largo plazo, aunque lejos de los períodos en que estuvo marcadamente bajo.

Índice Big Mac: de las más caras a mitad de tabla

La hamburguesa más famosa del mundo sirve como termómetro global.

Enero 2025: Big Mac argentina = 7 dólares, ubicándola como la segunda más cara del mundo, solo detrás de Suiza (8 dólares)

Julio 2025: baja a 5,1 dólares, ubicándose en la mitad del ranking

image

Comparaciones clave

  • Similar a Australia
  • 10% más barata que Colombia
  • 10% más cara que Chile
  • 19% más cara que Brasil

La serie refleja la altísima volatilidad de precios locales: en 2017 costaba 4,1 dólares y en 2020 apenas 2,9.

Alimentos y bebidas: posición intermedia y favorable

En una canasta de 10 productos en 10 países, Argentina resulta más cara en el 39% de los casos.

image

Comparación por países

Brasil: más barato que Argentina en 9 de 10 productos

Chile y Polonia: 50% más baratos

China: 80% más baratos

México, EE.UU., Australia, Francia y Corea del Sur: entre 70% y 100% más caros que Argentina

Dentro de la canasta

Argentina aparece cara en agua mineral

Barata en queso, papas y carne bovina

El informe explica este resultado por la alta productividad agropecuaria y los derechos de exportación, que reducen los precios internos.

Bienes durables, indumentaria y calzado: Argentina, de las más caras del mundo

Aquí aparece el verdadero problema estructural: Argentina es el país más caro en el 81% de los productos relevados.

image

Rubros críticos

Autos

Motos

Electrónicos del hogar

Ropa

Calzado

Tres productos donde Argentina es la más cara entre todos los países:

Freidora de aire

Vestidos

Zapatillas

Las causas:

Alta protección comercial

Derechos de importación

Restricciones al ingreso de bienes

Elevada carga impositiva interna: IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuestos específicos y al débito y crédito bancario

Argentina informe precios países
Noticias relacionadas
que se sabe de la variante k de la gripe a: no es mas grave que otras, pero si mas contagiosa

Qué se sabe de la variante K de la gripe A: "No es más grave que otras, pero sí más contagiosa"

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Vestirse de blanco y encender velas del mismo color para el brindis de Año Nuevo

Año Nuevo: vestirse de blanco y encender velas blancas para atraer paz y renovación

Los rituales para recibir el Año Nuevo

Qué rituales realizar para la buena suerte y prosperidad en Año Nuevo

Lo último

Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

River, muy cerca de cerrar la llegada de Matías Viña

River, muy cerca de cerrar la llegada de Matías Viña

Arsenal cortó la racha de Aston Villa, lo goleó y cerró el año en lo más alto

Arsenal cortó la racha de Aston Villa, lo goleó y cerró el año en lo más alto

Último Momento
Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

River, muy cerca de cerrar la llegada de Matías Viña

River, muy cerca de cerrar la llegada de Matías Viña

Arsenal cortó la racha de Aston Villa, lo goleó y cerró el año en lo más alto

Arsenal cortó la racha de Aston Villa, lo goleó y cerró el año en lo más alto

Caso Jeremías Monzón: la familia del joven asesinado se reunió con Cococcioni y pidió protección ante el temor a represalias

Caso Jeremías Monzón: la familia del joven asesinado se reunió con Cococcioni y pidió protección ante el temor a represalias

Inundaciones en Corrientes: cuál será el impacto en la cuenca del río Paraná en Santa Fe a corto plazo

Inundaciones en Corrientes: cuál será el impacto en la cuenca del río Paraná en Santa Fe a corto plazo

Ovación
Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

Enzo Fernández brilló en Stamford Bridge con un gol de colección

Enzo Fernández brilló en Stamford Bridge con un gol de colección

Unión tiene en el radar al delantero Lucas Bezossi

Unión tiene en el radar al delantero Lucas Bezossi

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe