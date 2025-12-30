¿La Argentina es cara o barata en comparación a otros países? La pregunta atraviesa hogares, empresas y debates económicos, y acaba de recibir una respuesta cuantificada. Un estudio de la Fundación Mediterránea-Ieral, que midió precios de bienes y servicios en Argentina frente a nueve países de América, Europa y Asia, concluye que el país exhibe una estructura de precios profundamente desigual
¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros nueve países
Un estudio privado que comparó alimentos, servicios y bienes durables en diez países, muestra una Argentina partida en dos: competitiva en comida y servicios, pero una de las más caras del mundo en indumentaria, calzado y productos electrónicos, aun en pleno proceso de desinflación.
Mientras alimentos y servicios muestran niveles entre intermedios y favorables, los bienes durables, la indumentaria y el calzado ubican a la Argentina entre los países más caros del planeta.
La medición, realizada a mediados de diciembre de 2025, se inscribe en el proceso de desinflación que atraviesa el país, bajo un régimen cambiario que fue modificándose a lo largo del año y que impacta directamente en la competitividad.
El informe parte de un concepto central: los precios en dólares de un país cambian por dos factores combinados —inflación local y tipo de cambio—, fenómeno particularmente volátil en Argentina.
Por eso, el estudio compara precios en distintos momentos de 2025 (mayo, agosto y diciembre), considerando además:
- Inflación de cada país
- Evolución de sus monedas frente al dólar
- Cambios en políticas comerciales e impositivas
- Productividad de las economías
Tipo de cambio real: Argentina, debajo del promedio histórico
El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) de Argentina en diciembre de 2025 fue de 1.439 pesos, un nivel que se ubica:
- 19,7% por debajo del promedio de los últimos 25 años (1.794)
- Pero aún 42,3% más alto que en octubre de 2001
- 25,4% superior a noviembre de 2015
- 8,7% mayor a diciembre de 2017
- 14% por encima de noviembre de 2023
En síntesis, el tipo de cambio real de Argentina hoy se encuentra algo barato respecto a su promedio de largo plazo, aunque lejos de los períodos en que estuvo marcadamente bajo.
Índice Big Mac: de las más caras a mitad de tabla
La hamburguesa más famosa del mundo sirve como termómetro global.
Enero 2025: Big Mac argentina = 7 dólares, ubicándola como la segunda más cara del mundo, solo detrás de Suiza (8 dólares)
Julio 2025: baja a 5,1 dólares, ubicándose en la mitad del ranking
Comparaciones clave
- Similar a Australia
- 10% más barata que Colombia
- 10% más cara que Chile
- 19% más cara que Brasil
La serie refleja la altísima volatilidad de precios locales: en 2017 costaba 4,1 dólares y en 2020 apenas 2,9.
Alimentos y bebidas: posición intermedia y favorable
En una canasta de 10 productos en 10 países, Argentina resulta más cara en el 39% de los casos.
Comparación por países
Brasil: más barato que Argentina en 9 de 10 productos
Chile y Polonia: 50% más baratos
China: 80% más baratos
México, EE.UU., Australia, Francia y Corea del Sur: entre 70% y 100% más caros que Argentina
Dentro de la canasta
Argentina aparece cara en agua mineral
Barata en queso, papas y carne bovina
El informe explica este resultado por la alta productividad agropecuaria y los derechos de exportación, que reducen los precios internos.
Bienes durables, indumentaria y calzado: Argentina, de las más caras del mundo
Aquí aparece el verdadero problema estructural: Argentina es el país más caro en el 81% de los productos relevados.
Rubros críticos
Autos
Motos
Electrónicos del hogar
Ropa
Calzado
Tres productos donde Argentina es la más cara entre todos los países:
Freidora de aire
Vestidos
Zapatillas
Las causas:
Alta protección comercial
Derechos de importación
Restricciones al ingreso de bienes
Elevada carga impositiva interna: IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuestos específicos y al débito y crédito bancario