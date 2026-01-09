Las nuevas reglas están vigentes desde el 30 de diciembre de 2025 y tienen como objetivo mejorar la seguridad vial. Atención viajeros.

Atención viajeros: Córdoba cambió la Ley de Tránsito y estos son los 6 puntos clave para circular en regla

En el comienzo de la temporada turística, la provincia de Córdoba cambió su ley Provincial de Tránsito. Los cambios se implementaron desde finales de diciembre de 2026 para mejorar la seguridad vial, ordenar la circulación y adecuar la normativa a las nuevas dinámicas de movilidad.

La iniciativa busca dar respuesta al crecimiento del parque automotor y a los cambios tecnológicos que impactan en la forma de transitar las rutas y ciudades cordobesas.

Las reformas incorporan criterios modernos para el control del tránsito, el uso de herramientas digitales y la actualización de los sistemas de fiscalización y sanción, con el objetivo de fortalecer la prevención de siniestros viales.

En este marco, según detallaron desde la provincia vecina, la normativa apunta a promover conductas responsables, reducir infracciones y garantizar una circulación más segura para conductores, peatones y ciclistas.

Nueva ley de tránsito de Córdoba

Obligatoriedad del uso de luces bajas o diurnas

En todo momento los vehículos deben circular con las luces encendidas en cada tramo señalizado, rutas nacionales, provinciales y túneles. Y en el caso de las motos deben llevar luces bajas o diurnas encendidas todo el día y en todo lugar. Asimismo, se permiten los sistemas automáticos de iluminación, que se prenden al poner en marcha el vehículo.

Otro punto clave en este ítem es que ante adversidades climáticas como lluvia intensa, niebla, humo o polvo es obligatorio el uso de las luces bajas, así como las antiniebla en caso de corresponder.

Si el conductor del vehículo incumple, será apercibido preventivamente.

Controles digitales y electrónicos

En este caso, la ley permite usar tecnología digital y dispositivos electrónicos de manera presencial o remota para los siguientes casos:

Detectar y constatar infracciones de tránsito.

Registrar pruebas fílmicas, fotográficas o digitales.

Validar infracciones cometidas en rutas, peajes y corredores viales.

Notificaciones electrónicas

Ahora las infracciones se podrán comunicar de dos maneras: una en el domicilio declarado en la licencia de conducir, o bien en el domicilio administrativo electrónico del conductor.

Cambios en el juzgamiento de infracciones

En caso de que el conductor tenga domicilio a más de 60 kilómetros del juzgado que intervenga en la causa de la infracción, el descargo se podrá hacer en la jurisdicción de su domicilio, siempre y cuando esté registrada; pero, en términos generales, las infracciones serán juzgadas en el lugar donde fueron cometidas.

Asimismo, en los casos donde las personas vivan fuera de la provincia está previsto el uso de la identidad digital mediante la plataforma Ciudadano Digital, entre otros sistemas que establezca la reglamentación.

Nuevo criterio de reiterancia

El nuevo concepto que se suma a la ley provincial marca que si la persona comete nuevas infracciones antes de quedar firme la sanción anterior, la autoridad competente podrá llevar adelante medidas preventivas o cautelares, considerar tipificar la reiterancia como agravante al momento de la definición de la sanción, evaluando la gravedad, la cercanía temporal entre faltas y el riesgo generado.

Actualización del régimen de sanciones

Si bien la ley mantiene las categorías de infracciones como: leves, graves y muy graves, se amplía y ordena el cuadro de infracciones y sanciones y se suman sanciones como el trabajo comunitario e instrucciones especiales, como la asistencia a cursos de carácter obligatorio de seguridad vial o programas educativos. Además de apercibimientos, como advertencia formal, sin multa, computable en caso de reincidencia.