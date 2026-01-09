Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 9 de enero

9 de enero 2026 · 07:03hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del viernes 9 de enero de 2026

Aries (21/3 – 19/4)

Día de cierres y definiciones. Una gestión o conversación pendiente finalmente encuentra resolución. En lo laboral, tu firmeza rinde frutos. En el amor, mayor claridad emocional.

horoscopo.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20/4 – 20/5)

Las finanzas vuelven a ser tema central: buen momento para ordenar gastos o reorganizar prioridades. En lo afectivo, buscás estabilidad y reciprocidad. Evitá discusiones menores.

Géminis (21/5 – 20/6)

Gran fluidez en la comunicación: acuerdos, trámites o proyectos avanzan. Buena energía mental y creatividad activa. En lo sentimental, un gesto o mensaje mejora el clima.

Cáncer (21/6 – 22/7)

Jornada introspectiva. El cuerpo y las emociones piden calma. Ideal para cerrar la semana con más descanso y menos presión. En familia, se afianza un lazo importante.

Leo (23/7 – 22/8)

Tu liderazgo se hace notar en el trabajo o en grupos. Posible reconocimiento o validación externa. En el amor, planes compartidos fortalecen el vínculo. Buena energía social.

Virgo (23/8 – 22/9)

Responsabilidades extra demandan organización, pero el resultado será positivo. En lo sentimental, evitá la autoexigencia: escuchar al otro trae equilibrio.

Libra (23/9 – 22/10)

Inspiración y ganas de expansión personal. Proyectos, estudios o viajes comienzan a perfilarse. En pareja, crece la confianza y el diálogo fluye mejor.

Escorpio (23/10 – 21/11)

Se activan temas económicos o emocionales profundos. Es momento de negociar con calma y escuchar tu intuición. En lo afectivo, una charla sincera libera tensiones.

Sagitario (22/11 – 21/12)

Los vínculos toman protagonismo. Se definen acuerdos, asociaciones o compromisos. En el amor, oportunidad de afianzar la relación a través de proyectos comunes.

Capricornio (22/12 – 19/1)

Avances concretos en lo laboral. Tu constancia empieza a mostrar resultados. En lo personal, necesitás espacios de silencio para reorganizar pensamientos.

Acuario (20/1 – 18/2)

Creatividad y entusiasmo en alza. Buen día para actividades recreativas o artísticas. En el amor, complicidad y energía positiva en encuentros o charlas.__IP__

Piscis (19/2 – 20/3)

El hogar y los afectos ocupan el centro del día. Posible nostalgia o reencuentro emocional. Buen momento para ordenar espacios y conectar con tu sensibilidad.

