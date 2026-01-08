Cuáles son los 10 autos más baratos de Argentina hoy: modelos que valen menos de $30.000.000

Las automotrices entregaron sus listas de precios de enero 2026, con aumentos leves en algunos autos 0km

En el arranque de año, las automotrices realizaron pequeños ajustes en el valor de sus vehículos y ya quedaron definidos los precios de lista de los autos 0km en enero 2026. Quedan muy pocos modelos por debajo de $30.000.000 y entre los 10 más baratos figuran hatchbacks, sedanes y SUV.

Actualmente, los 10 autos 0km más baratos del país se mueven en una franja que va desde los $25.500.000 hasta poco más de $33.000.000. La mayor oferta de compactos importados desde Brasil, sumada a la llegada de nuevos jugadores regionales, obligó a las marcas a cuidar con más precisión sus versiones de entrada.

Renault no solo aplicó uno de los ajustes más bajos del mercado, sino que además redujo el precio de su modelo más accesible, algo poco habitual en el comienzo de un nuevo año comercial.

El ranking de los 10 autos 0km más baratos en enero 2026

Renault Kwid: $25.540.000 Fiat Mobi: $27.070.000 Hyundai HB20: $27.600.000 Fiat Argo: $29.780.000 Fiat Cronos: $30.960.000 Citroën C3: $31.040.000 Peugeot 208: $31.140.000 Chevrolet Onix: $31.505.900 Citroën Basalt: $31.930.000 Toyota Yaris: $33.285.000

Citycars y compactos: la base del mercado de entrada

El Renault Kwid volvió a consolidarse como el auto más barato del país tras aplicar una baja cercana al 3% respecto de diciembre. Importado desde Brasil y perteneciente al segmento A, se ofrece en dos versiones estéticas pero con idéntico precio, motor 1.0 de tres cilindros y caja manual de cinco marchas.

El Fiat Mobi, también fabricado en Brasil, se mantiene como la alternativa directa dentro del mundo citycar. Regresó al mercado argentino en 2025 y hoy se comercializa en una única versión Trekking, con motor 1.0 de cuatro cilindros y una propuesta más aventurera desde lo visual.

El salto al segmento B sin disparar el precio

Uno de los datos más relevantes del ranking es la presencia del Hyundai HB20, que se posiciona como el auto de segmento B más accesible del país. Con precio similar al de modelos más chicos, ofrece mayor espacio, mejor nivel de equipamiento y un motor 1.6 de 123 CV, siempre con caja manual de seis marchas en la versión base.

En la misma lógica aparecen el Fiat Argo y el Fiat Cronos, dos productos clave para Stellantis. El primero, importado de Brasil, amplió su gama con una versión automática CVT, aunque la opción más barata sigue siendo la manual. El Cronos, en tanto, conserva su lugar como el auto de fabricación nacional más accesible y uno de los pilares del mercado argentino.

Producción nacional y SUV accesibles

El Peugeot 208, fabricado en El Palomar, es el segundo modelo nacional dentro del top ten. En su versión Active mantiene el motor 1.6 aspirado y caja manual, una combinación que sigue siendo clave para sostener un precio competitivo frente a los importados.

Más arriba aparece el Chevrolet Onix, con una particularidad poco habitual en este segmento: toda la gama utiliza motor 1.0 turbo, incluso en la versión de entrada. Esto lo convierte en uno de los autos con mejor relación potencia-precio dentro del ranking.

El Citroën Basalt se destaca por ser el SUV más barato del mercado argentino. Con silueta tipo fastback y oferta mecánica conocida dentro del grupo Stellantis, logra ubicarse por debajo de muchos hatchbacks tradicionales, algo impensado hasta hace pocos años.