Uno Santa Fe | Información General | autos

Cuáles son los 10 autos más baratos de Argentina hoy: modelos que valen menos de $30.000.000

Las automotrices entregaron sus listas de precios de enero 2026, con aumentos leves en algunos autos 0km

8 de enero 2026 · 09:23hs
Los 10 autos más baratos de Argentina



En el arranque de año, las automotrices realizaron pequeños ajustes en el valor de sus vehículos y ya quedaron definidos los precios de lista de los autos 0km en enero 2026. Quedan muy pocos modelos por debajo de $30.000.000 y entre los 10 más baratos figuran hatchbacks, sedanes y SUV.

Actualmente, los 10 autos 0km más baratos del país se mueven en una franja que va desde los $25.500.000 hasta poco más de $33.000.000. La mayor oferta de compactos importados desde Brasil, sumada a la llegada de nuevos jugadores regionales, obligó a las marcas a cuidar con más precisión sus versiones de entrada.

Renault no solo aplicó uno de los ajustes más bajos del mercado, sino que además redujo el precio de su modelo más accesible, algo poco habitual en el comienzo de un nuevo año comercial.

El ranking de los 10 autos 0km más baratos en enero 2026

  1. Renault Kwid: $25.540.000
  2. Fiat Mobi: $27.070.000
  3. Hyundai HB20: $27.600.000
  4. Fiat Argo: $29.780.000
  5. Fiat Cronos: $30.960.000
  6. Citroën C3: $31.040.000
  7. Peugeot 208: $31.140.000
  8. Chevrolet Onix: $31.505.900
  9. Citroën Basalt: $31.930.000
  10. Toyota Yaris: $33.285.000

Citycars y compactos: la base del mercado de entrada

El Renault Kwid volvió a consolidarse como el auto más barato del país tras aplicar una baja cercana al 3% respecto de diciembre. Importado desde Brasil y perteneciente al segmento A, se ofrece en dos versiones estéticas pero con idéntico precio, motor 1.0 de tres cilindros y caja manual de cinco marchas.

autos 0km precios automotrices Renault Kwid 1

El Fiat Mobi, también fabricado en Brasil, se mantiene como la alternativa directa dentro del mundo citycar. Regresó al mercado argentino en 2025 y hoy se comercializa en una única versión Trekking, con motor 1.0 de cuatro cilindros y una propuesta más aventurera desde lo visual.

autos 0km precios automotrices Fiat MOBI 2

El salto al segmento B sin disparar el precio

Uno de los datos más relevantes del ranking es la presencia del Hyundai HB20, que se posiciona como el auto de segmento B más accesible del país. Con precio similar al de modelos más chicos, ofrece mayor espacio, mejor nivel de equipamiento y un motor 1.6 de 123 CV, siempre con caja manual de seis marchas en la versión base.

autos 0km precios automotrices Hyundai HB20 3

En la misma lógica aparecen el Fiat Argo y el Fiat Cronos, dos productos clave para Stellantis. El primero, importado de Brasil, amplió su gama con una versión automática CVT, aunque la opción más barata sigue siendo la manual. El Cronos, en tanto, conserva su lugar como el auto de fabricación nacional más accesible y uno de los pilares del mercado argentino.

autos 0km precios automotrices Fiat Argo Fiat Cronos 4

Producción nacional y SUV accesibles

El Peugeot 208, fabricado en El Palomar, es el segundo modelo nacional dentro del top ten. En su versión Active mantiene el motor 1.6 aspirado y caja manual, una combinación que sigue siendo clave para sostener un precio competitivo frente a los importados.

autos 0km precios automotrices Peugeot 208 5

Más arriba aparece el Chevrolet Onix, con una particularidad poco habitual en este segmento: toda la gama utiliza motor 1.0 turbo, incluso en la versión de entrada. Esto lo convierte en uno de los autos con mejor relación potencia-precio dentro del ranking.

autos 0km precios automotrices Chevrolet Onix 6

El Citroën Basalt se destaca por ser el SUV más barato del mercado argentino. Con silueta tipo fastback y oferta mecánica conocida dentro del grupo Stellantis, logra ubicarse por debajo de muchos hatchbacks tradicionales, algo impensado hasta hace pocos años.

autos 0km precios automotrices Citroën Basalt 7
autos 0km automotrices precios SUV
