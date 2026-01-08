Uno Santa Fe | Información General | Gauchito Gil

Día del Gauchito Gil: ¿por qué se conmemora hoy 8 de enero y cuál es su historia?

Este jueves 8 de enero se conmemora como cada año a uno de los santos más populares de la Argentina. Cuál es su origen

Se conmemora el Día del Gauchito Gil

Hoy, 8 de enero, es un día muy especial en Argentina, especialmente en las rutas y en el corazón de Corrientes, porque se recuerda la muerte y el nacimiento del mito de Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, más conocido como el Gauchito Gil.

Gauchito Gil: cuál es su historia, donde la realidad y la fe se mezclan

El origen de un "Robin Hood" correntino

Se dice que Antonio Gil nació en la zona de Pay Ubre (cerca de Mercedes, Corrientes) a mediados del siglo XIX, alrededor de 1840. Era un peón rural valiente y muy querido por los humildes. Se cree que fue un peón rural reclutado para luchar en la Guerra de la Triple Alianza y que además formó parte de las milicias que lucharon contra los federales. En tanto, algunas versiones relatan que tuvo una relación amorosa con una viuda adinerada y que debió escapar de los hermanos y policía local por su romance.

Su leyenda cobró fuerza cuando decidió rebelarse contra las injusticias de la época.

  • El rechazo a la guerra: tras luchar en la Guerra de la Triple Alianza, fue reclutado para combatir en las guerras civiles entre "Colorados" (autonomistas) y "Celestes" (liberales). Según la leyenda, el dios guaraní Ñandeyara se le apareció en sueños y le dijo: "No quieras derramar sangre de tus semejantes".
  • El desertor justo: por seguir su conciencia, Antonio desertó. Se convirtió en un fugitivo que, según el pueblo, robaba a los ricos para ayudar a los pobres y tenía el don de sanar enfermos.

El milagro en la hora de su muerte

El 8 de enero de 1878, la justicia lo capturó. La historia cuenta que lo colgaron de un árbol de espinillo, boca abajo, para ejecutarlo. Antes de que el verdugo lo degollara, el Gauchito le dijo con voz firme:

"Tu hijo está muy enfermo y se está muriendo. Cuando llegues a tu casa, rezá en mi nombre y él se va a salvar, porque hoy vas a derramar la sangre de un inocente."

El verdugo cumplió la orden y mató a Gil: "Su sangre cayó como una catarata que la tierra se bebió de un sorbo”, dice la leyenda. Al regresar a su casa, encontró a su hijo agonizando. Desesperado, recordó las palabras del gaucho, le pidió perdón y rezó por su salud. Al día siguiente, el niño se recuperó milagrosamente. Fue ese mismo verdugo quien regresó al lugar del fusilamiento para darle una sepultura digna, convirtiéndose en su primer devoto.

Por qué se ve el color rojo en las rutas

El color rojo inunda los santuarios al Gauchito Gil por dos razones principales: era el color que identificaba al Partido Autonomista (los "colorados") al que pertenecía y simboliza la sangre inocente derramada en su ejecución.

Hoy, miles de personas peregrinan a Mercedes o tocan bocina al pasar frente a sus altares en la ruta para pedirle protección o agradecerle favores. Aunque no es un santo oficial de la Iglesia Católica, es sin duda el "santo popular" más querido del país.

