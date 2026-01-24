Autos eléctricos e híbridos chinos: la Cámara del Comercio Automotor advierte un cambio de paradigma

Uno Santa Fe | Información General | autos

La llegada de más de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos de origen chino abre un nuevo escenario en el mercado automotor argentino.

24 de enero 2026 · 19:17hs
La inminente llegada de más de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos de origen chino al país abre un nuevo escenario para el mercado automotor argentino. Desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) miran el proceso con optimismo y advierten que el cambio de paradigma ya está en marcha.

Así lo expresó Alejandro Lupo, vicepresidente de la entidad, quien consideró que el consumidor local “va a tener que adaptarse a los autos eléctricos e híbridos”, en referencia al arribo de un barco con unidades provenientes de China. En declaraciones a Splendid AM 990, destacó que se trata de vehículos “de muy buena calidad, con niveles de tecnología superiores a los que estábamos acostumbrados”.

Lupo señaló que hasta ahora el segmento de los híbridos estaba concentrado en pocas manos: “El mercado estaba dominado en un 80% por una marca japonesa”, recordó. En ese contexto, sostuvo que el ingreso de nuevos actores permitirá ampliar la oferta y generar mayor competencia, aunque también obligará al público a familiarizarse con nuevas alternativas de movilidad.

Hay distintos tipos de híbridos”, explicó el dirigente, y enumeró: los híbridos convencionales, los enchufables, los denominados “suaves” y los vehículos totalmente eléctricos, una diversidad que plantea un desafío tanto para el mercado como para los consumidores.

Un 2026 con expectativas positivas

Al referirse a la evolución del mercado interno, el vicepresidente de la CCA se mostró confiado respecto de 2026, al señalar que será un año “muy bueno”, aunque reconoció que superar un récord histórico de ventas no será sencillo.

Según explicó, este escenario favorable está vinculado a decisiones del Gobierno nacional, como la estabilidad del tipo de cambio y la reactivación del crédito. “Había faltante de autos y no existían préstamos ni financiamiento. Con la asunción de este gobierno, todo eso empezó a normalizarse”, sostuvo.

Si bien admitió que en una primera etapa los precios “pegaron un sacudón muy fuerte”, remarcó que luego se produjo una estabilización. En ese proceso, destacó el rol de las terminales automotrices, que comenzaron a ofrecer planes de financiación a 12 meses con tasa 0%.

También subrayó la importancia del programa “+Autos BNA”, impulsado por el Banco Nación, que permite financiar la compra de vehículos nuevos y usados. “El Banco Nación pasó a ser un actor clave en el mercado”, afirmó.

Impacto en el mercado de usados

En cuanto al comportamiento de los precios, Lupo explicó que la diferencia entre un auto 0km y uno usado “joven” ronda entre el 20% y el 25% durante el primer año, y se amplía al 30% o 35% en el segundo.

Como ejemplo, mencionó que recientemente una terminal lanzó un plan de financiación a 24 meses sin interés, lo que provocó una rápida reacción del resto del mercado: otra automotriz respondió bajando el precio de su modelo más económico y ofreciendo el mismo plazo de financiación.

Esto va a generar una baja en los precios de los usados jóvenes y una estabilización general del mercado”, concluyó Lupo, quien anticipó una competencia cada vez más intensa entre las marcas, con impacto directo en los valores finales para los consumidores.

