Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

Con el inicio de clases, este beneficio se consolida como uno de los refuerzos más importantes para las familias que deben afrontar los gastos del ciclo lectivo

La Ansés continúa con la ayuda a los sectores sociales más vulnerables para el desarrollo de los estudios iniciales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el monto y los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual de cara al ciclo lectivo 2026. Este programa es una asignación que el organismo paga una vez al año a familias con hijos en edad escolar.

El beneficio consiste en un pago único de $85.000 por hijo y apunta a cubrir gastos de útiles, uniformes y otros insumos escolares. La prestación funciona como un respaldo económico clave para las familias al comienzo de clases.

El objetivo es acompañar a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario en el avance de sus estudios. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que acrediten escolaridad.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar

Pueden acceder al beneficio niños y adolescentes de entre 4 y 17 años, alumnos que asistan a establecimientos públicos o privados con enseñanza oficial y estudiantes con constancia de alumno regular.

En el caso de hijos con discapacidad, no se aplican topes de ingresos y deben asistir a escuelas comunes, instituciones de educación especial, talleres protegidos, centros de rehabilitación o contar con docentes matriculados.

La ayuda la cobra solo uno de los padres o tutores, una vez al año y por cada hijo.

Topes de ingresos para cobrar la Ayuda Escolar

Para acceder al pago de $85.000 durante este año, el grupo familiar debe respetar estos límites:

Tope máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos mensuales.

Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos.

Si un integrante supera el tope individual, Ansés no liquida el beneficio.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026

El organismo paga la ayuda escolar de forma automática en marzo a quienes presentaron el certificado escolar el año anterior y cumplen con los requisitos de edad e ingresos vigentes. El plazo para presentar el certificado vence el 31 de diciembre de 2026.

Si el beneficio no figura liquidado en marzo, el titular debe presentar el certificado de alumno regular para habilitar el pago.

Cuando el trámite se realiza después del inicio de clases, la acreditación puede demorar entre 30 y 60 días desde la presentación completa de la documentación.

Cómo inscribirse a la Ayuda Escolar: paso a paso

El trámite se realiza a través de la plataforma Mi ANSES y requiere la presentación del certificado escolar. El procedimiento es el siguiente: