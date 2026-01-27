Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Ayuda Escolar Anual de Ansés: cuáles son los montos y fechas de cobro

Este refuerzo económico adicional de Ansés es para ayudar a las familias para afrontar los gastos escolares de los alumnos.

27 de enero 2026 · 11:28hs
El bono de Ansés para la ayuda escolar se pagará en marzo

El bono de Ansés para la ayuda escolar se pagará en marzo

Como cada comienzo de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ofrece distintos bonos dirigidos a determinados beneficiarios, como la ayuda escolar anual. Cientos de estudiantes de todas las edades dependen de esta asistencia social como apoyo en su recorrido educativo.

ayuda escolar incremento decreto vouchers2.jpg

El pago de la Ayuda Escolar Anual comenzará en marzo de 2026

Ansés confirmó que el pago de la Ayuda Escolar Anual comenzará en marzo de 2026. El beneficio se abona una sola vez al año y se acredita junto con el calendario habitual de pagos de las asignaciones familiares.

Para acceder a la Ayuda Escolar es preciso conocer los detalles acerca de quiénes pueden cobrarla y cuánto se cobra.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar de Ansés

Para recibir esta ayuda es excluyente estar inscripto en la Asignación Familiar por Hijo/Hijo con Discapacidad o la Asignación Universal por Hijo/Hijo con Discapacidad.

Asimismo, el hijo debe tener entre 45 días y 17 años inclusive. Se debe demostrar con el Certificado Escolar que el hijo asiste activamente a algún establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial, es decir, que corresponda al nivel inicial, primario o secundario.

Con respecto a hijos que presenten alguna discapacidad, no hay límites de edad para la cobranza. El único requisito es que se pueda comprobar la asistencia a algún establecimiento de enseñanza oficial o especial (puede ser público o privado) o que se reciba apoyo de maestros particulares, se concurra a talleres protegidos o de formación laboral, o se reciba alguna especie de rehabilitación.

Cuánto se cobra de Ayuda Escolar de Ansés

Durante 2025, el valor de la Ayuda Escolar quedó fijado en $85.000 por hijo. No obstante, este valor puede llegar a modificarse en función de la zona en la que se encuentre cada beneficiario y el régimen de asignación.

Se trata de una prestación de pago único anual, por lo que quienes ya la hayan recibido no podrán acceder a ella hasta el próximo año. Para cobrarla, es necesario contar con los datos y documentación actualizada.

Para ver si se acredito el pago del refuerzo, se puede corroborar ingresando a la pagina de la entidad (anses.gob.ar) y seleccionar el apartado "Mis Asignaciones". En caso de no haberla recibido, se debe presentar el Certificado Escolar de forma virtual para poder cobrarla.

Con la proximidad del ciclo lectivo 2026, este beneficio sigue siendo uno de los pagos más esperados, y planificar la presentación del certificado escolar es clave para recibir los $85.000 por hijo sin demoras.

Ansés Ayuda Escolar bonos beneficiarios educativo
Noticias relacionadas
Ansés aumentará las jubilaciones y AUH según la inflación

Ansés aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra y qué pasa con el bono

El Gobierno nacional determinó que la calificación de las películas estará a cargo del Incaa

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

 La medida se oficializó horas después del anuncio en Mar del Plata.  

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Último Momento
Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Ovación
Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"