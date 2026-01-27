Ayuda Escolar Anual de Ansés: cuáles son los montos y fechas de cobro

Este refuerzo económico adicional de Ansés es para ayudar a las familias para afrontar los gastos escolares de los alumnos.

El bono de Ansés para la ayuda escolar se pagará en marzo

Como cada comienzo de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ofrece distintos bonos dirigidos a determinados beneficiarios, como la ayuda escolar anual. Cientos de estudiantes de todas las edades dependen de esta asistencia social como apoyo en su recorrido educativo.

Ansés confirmó que el pago de la Ayuda Escolar Anual comenzará en marzo de 2026. El beneficio se abona una sola vez al año y se acredita junto con el calendario habitual de pagos de las asignaciones familiares.

Para acceder a la Ayuda Escolar es preciso conocer los detalles acerca de quiénes pueden cobrarla y cuánto se cobra.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar de Ansés

Para recibir esta ayuda es excluyente estar inscripto en la Asignación Familiar por Hijo/Hijo con Discapacidad o la Asignación Universal por Hijo/Hijo con Discapacidad.

Asimismo, el hijo debe tener entre 45 días y 17 años inclusive. Se debe demostrar con el Certificado Escolar que el hijo asiste activamente a algún establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial, es decir, que corresponda al nivel inicial, primario o secundario.

Con respecto a hijos que presenten alguna discapacidad, no hay límites de edad para la cobranza. El único requisito es que se pueda comprobar la asistencia a algún establecimiento de enseñanza oficial o especial (puede ser público o privado) o que se reciba apoyo de maestros particulares, se concurra a talleres protegidos o de formación laboral, o se reciba alguna especie de rehabilitación.

Cuánto se cobra de Ayuda Escolar de Ansés

Durante 2025, el valor de la Ayuda Escolar quedó fijado en $85.000 por hijo. No obstante, este valor puede llegar a modificarse en función de la zona en la que se encuentre cada beneficiario y el régimen de asignación.

Se trata de una prestación de pago único anual, por lo que quienes ya la hayan recibido no podrán acceder a ella hasta el próximo año. Para cobrarla, es necesario contar con los datos y documentación actualizada.

Para ver si se acredito el pago del refuerzo, se puede corroborar ingresando a la pagina de la entidad (anses.gob.ar) y seleccionar el apartado "Mis Asignaciones". En caso de no haberla recibido, se debe presentar el Certificado Escolar de forma virtual para poder cobrarla.

Con la proximidad del ciclo lectivo 2026, este beneficio sigue siendo uno de los pagos más esperados, y planificar la presentación del certificado escolar es clave para recibir los $85.000 por hijo sin demoras.