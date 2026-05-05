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Avance clave del puente Santa Fe-Santo Tomé: llegó desde Asia la "lanzadora de vigas" para agilizar la obra

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó que los trabajos avanzan en cuatro frentes simultáneos entre Santa Fe y Santo Tomé. La incorporación de maquinaria china de última tecnología permitirá montar las estructuras de 45 toneladas en zonas de difícil acceso por agua o terreno blando.

5 de mayo 2026 · 17:56hs
Avance clave del puente Santa Fe-Santo Tomé: llegó desde Asia la lanzadora de vigas para agilizar la obra

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Avance clave del puente Santa Fe-Santo Tomé: llegó desde Asia la "lanzadora de vigas" para agilizar la obra

La construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé entró en una fase técnica determinante. Con un ritmo de ejecución que no se detiene, el Gobierno Provincial apuesta a la tecnología de vanguardia para superar los desafíos geográficos que presenta el terreno.

Actualmente, los equipos operan de forma simultánea en puntos críticos como la Avenida 7 de Marzo (Santo Tomé) y el acceso por J.J. Paso (Santa Fe), buscando una integración total del área metropolitana.

La gran novedad de esta etapa es la puesta en marcha de una máquina lanzadora de vigas, un equipamiento de ingeniería pesada importado desde China. Esta maquinaria, que cruzó el Océano Pacífico hasta Chile antes de llegar a la provincia, es la pieza que permitirá ensamblar la superestructura del puente de manera aérea.

LEER MÁS: Puente Santa Fe–Santo Tomé: cómo sigue la obra y cuándo llega la lanza vigas

¿Cómo funciona la lanzadora de vigas?

A diferencia de los métodos tradicionales que requieren grúas posicionadas en el suelo, la lanzadora opera desde la parte superior de la estructura ya construida:

Elevación: la máquina levanta las vigas de hormigón pretensado, que pesan 45 toneladas cada una.

Desplazamiento: las traslada sobre su propio eje hacia el siguiente vano (el espacio entre columnas).

Posicionamiento: coloca la pieza con precisión quirúrgica sin necesidad de que camiones pesados transiten por terrenos anegadizos o con acumulación de agua.

Este método, aunque más pausado, garantiza que la obra no se detenga ante condiciones climáticas adversas o terrenos inestables, factores comunes en la zona ribereña.

La máquina importada de China para el montaje de las vigas del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé

Cuatro sectores en marcha

El plan de obra actual se divide en frentes estratégicos para optimizar los tiempos:

Conexiones urbanas: intervenciones sobre calle Mitre en Santo Tomé y los accesos principales en ambas cabeceras.

Tablero central: trabajo sobre la superficie de rodamiento del puente.

Producción de insumos: en el obrador se mantiene una fabricación constante de las vigas de hormigón para evitar baches logísticos.

"La obra representa una de las inversiones más relevantes de las últimas décadas", destacaron las autoridades provinciales.

Con la llegada de la tecnología asiática, el viaducto comienza a tomar su forma definitiva, prometiendo transformar el flujo vehicular y la conectividad de miles de santafesinos.

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