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Spahn calentó la previa en Unión: "Independiente Rivadavia es un rival accesible"

Luis Spahn, presidente de Unión, opinó sobre el cruce de octavos y sus dichos generaron repercusión en Mendoza, en la antesala del duelo del sábado

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 17:45hs
Spahn calentó la previa en Unión: Independiente Rivadavia es un rival accesible

Prensa Unión

La previa del choque entre Unión e Independiente Rivadavia de Mendoza sumó un condimento extra en las últimas horas. El presidente rojiblanco, Luis Spahn, calificó al rival como “accesible” y sus declaraciones no tardaron en generar repercusión, especialmente entre los hinchas mendocinos.

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El cruce quedó confirmado tras la derrota de Defensa y Justicia ante Gimnasia y Esgrima La Plata, resultado que le permitió al equipo dirigido por Leonardo Madelón meterse en los playoffs como octavo de la Zona A. Ahora, el Tatengue deberá visitar el sábado, desde las 21.30, el estadio Bautista Gargantini.

Una frase que hizo ruido en Unión

En el marco de los festejos por el 40° aniversario del IPEI, Spahn fue consultado por el rival y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Es accesible. Si bien tuvo una muy buena performance, es un desafío jugar con el mejor equipo”.

El dirigente amplió su análisis y marcó lo que considera un punto a favor para Unión: “Llegamos con una ligera ventaja porque ellos también tienen la cabeza puesta en la Copa Libertadores. Juegan esta semana con Fluminense, eso genera desgaste y tenemos que aprovecharlo”.

Repercusiones en Mendoza

Las palabras del presidente no pasaron inadvertidas. En redes sociales, hinchas de la Lepra reaccionaron de inmediato, tomando las declaraciones como una provocación en la previa de un partido clave.

Unión Independiente Rivadavia.jpg

El equipo mendocino, que conduce Alfredo Berti, fue el mejor de la fase regular y llega como uno de los principales candidatos, lo que le da aún más peso al cruce.

Unión, con impulso y confianza

Más allá de la polémica, el conjunto santafesino llega envalentonado tras el empate agónico ante Talleres de Córdoba, que le permitió asegurar la clasificación en la última fecha.

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Con ese envión y un plantel que busca dar el golpe, Unión intentará sorprender en Mendoza y meterse entre los ocho mejores del torneo.

La serie ya empezó a jugarse. Y, por lo pronto, las palabras de Spahn le pusieron temperatura a una llave que promete mucho más que fútbol.

Unión Independiente Rivadavia Spahn
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