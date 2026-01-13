Calendario Ansés: ¿quiénes cobran el martes 13 de enero? El organismo previsional cumplió con la segunda jornada de pagos del primer mes del año 2026 y son miles de personas las que aguardan percibir su haber y asignación. 13 de enero 2026 · 07:28hs

El pasado viernes 9 la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) inició el calendario de pagos del mes de enero de 2026. El lunes fue el turno para jubilados y pensionados de la mínima, cuyo DNI termina en 1; este martes lo harán quienes tengan finalización en 2, pero no serán los únicos.

Tal como ocurre cada mes, la Ánses paga jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y prestaciones sociales cada día, desde las terminaciones de DNI más bajas a las más altas. Además, como viene informando la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo piso de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo con el aumento del 2,74% es de $349.299,32, que, sumado al bono de $70.000, lleva el monto final a cobrar al orden de los $419.299,32 en mano.

En este sentido, ¿a quién le corresponde cobrar este martes 13 de enero? Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 2: 13 de enero. Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 2: 13 de enero. Asignación por Embarazo DNI terminados en 2: 13 de enero. Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento) Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero. Pensiones No Contributivas DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero. • LEER MÁS: Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero