Tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y decenas de heridos por el impacto de un meteotsunami

Un hombre falleció tras ser arrastrado por la corriente y golpear contra las rocas, mientras que otra persona permanece en grave estado tras sufrir un infarto

Una jornada de pánico se vivió en las playas de la zona de la Costa Atlántica luego de que una "súper ola" o "mini tsunami" afectara diversas localidades . El epicentro del fenómeno se registró en Mar Chiquita , donde la fuerza del agua provocó el deceso de un hombre de 29 años . El titular de Defensa Civil provincial, Fabián García, confirmó que la víctima fue empujada por la masa líquida y falleció tras impactar violentamente contra las rocas.

De acuerdo con el reporte oficial de Defensa Civil, se trató de "olas espurias" generadas por ráfagas de viento provenientes de tormentas cercanas a Mar del Plata . Los testigos relataron que el agua se retiró de forma repentina antes de que apareciera una ola con forma de pared, que alcanzó los cinco metros de altura y rompió con dureza sobre la costa. Las autoridades calificaron el evento como impredecible, señalando que actualmente no existe tecnología en el mundo capaz de predecir la magnitud de estas olas aleatorias.

Meteotsunami (Tsunami) afectó a Mar Chiquita, Mar del Plata, Clemente y otras playas de la Costa Atlántica. Hay un turista de 33 años muerto y una persona internada tras sufrir un infarto. Hay 35 heridos leves. #Urgente #Urgente #MeteoTsunami #Tsunami pic.twitter.com/nVKRQJkSwl — Nicolás Padovan (@_Nico_Padovan) January 13, 2026

¿Cuál es el saldo de víctimas y heridos en la región?

Además del fallecido, el sistema de emergencias reportó un total de 35 personas con heridas leves, principalmente raspaduras y golpes. En tanto, un hombre de aproximadamente 30 años sufrió un infarto tras ser arrastrado por la confluencia del mar con el río en la zona de la laguna. A pesar de que los guardavidas le practicaron maniobras de RCP durante más de 30 minutos tras rescatarlo en una embarcación, su estado es crítico. En localidades vecinas también se reportaron al menos 19 heridos adicionales de carácter leve.

¿Qué medidas de seguridad se adoptaron en los balnearios?

Tras el fuerte oleaje, que se registró alrededor de las 16:20 horas, se activó un protocolo de emergencia que incluyó a las secretarías de Salud y Turismo. Como medida de prevención, los guardavidas y equipos de seguridad procedieron a la evacuación total de las playas del distrito para evitar nuevos accidentes. La víctima fatal se encontraba pescando junto a su esposa e hija cuando perdió contacto con la superficie, siendo localizado minutos más tarde del otro lado de la playa tras ser arrastrado por la corriente.