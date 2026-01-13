Uno Santa Fe | Información General | muerto

Tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y decenas de heridos por el impacto de un meteotsunami

Un hombre falleció tras ser arrastrado por la corriente y golpear contra las rocas, mientras que otra persona permanece en grave estado tras sufrir un infarto

13 de enero 2026 · 07:20hs
Un muerto y decenas de heridos por el impacto de un meteotsunami en Mar Chiquita

captura de video

Un muerto y decenas de heridos por el impacto de un meteotsunami en Mar Chiquita

Una jornada de pánico se vivió en las playas de la zona de la Costa Atlántica luego de que una "súper ola" o "mini tsunami" afectara diversas localidades. El epicentro del fenómeno se registró en Mar Chiquita, donde la fuerza del agua provocó el deceso de un hombre de 29 años. El titular de Defensa Civil provincial, Fabián García, confirmó que la víctima fue empujada por la masa líquida y falleció tras impactar violentamente contra las rocas.

video mini tsunami

El mini tsunami que afectó a la Costa Atlántica

¿Cómo se originó el fenómeno y por qué fue tan destructivo?

De acuerdo con el reporte oficial de Defensa Civil, se trató de "olas espurias" generadas por ráfagas de viento provenientes de tormentas cercanas a Mar del Plata. Los testigos relataron que el agua se retiró de forma repentina antes de que apareciera una ola con forma de pared, que alcanzó los cinco metros de altura y rompió con dureza sobre la costa. Las autoridades calificaron el evento como impredecible, señalando que actualmente no existe tecnología en el mundo capaz de predecir la magnitud de estas olas aleatorias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_Nico_Padovan/status/2010873657409831164&partner=&hide_thread=false

¿Cuál es el saldo de víctimas y heridos en la región?

Además del fallecido, el sistema de emergencias reportó un total de 35 personas con heridas leves, principalmente raspaduras y golpes. En tanto, un hombre de aproximadamente 30 años sufrió un infarto tras ser arrastrado por la confluencia del mar con el río en la zona de la laguna. A pesar de que los guardavidas le practicaron maniobras de RCP durante más de 30 minutos tras rescatarlo en una embarcación, su estado es crítico. En localidades vecinas también se reportaron al menos 19 heridos adicionales de carácter leve.

¿Qué medidas de seguridad se adoptaron en los balnearios?

Tras el fuerte oleaje, que se registró alrededor de las 16:20 horas, se activó un protocolo de emergencia que incluyó a las secretarías de Salud y Turismo. Como medida de prevención, los guardavidas y equipos de seguridad procedieron a la evacuación total de las playas del distrito para evitar nuevos accidentes. La víctima fatal se encontraba pescando junto a su esposa e hija cuando perdió contacto con la superficie, siendo localizado minutos más tarde del otro lado de la playa tras ser arrastrado por la corriente.

muerto Costa Atlántica tragedia
Noticias relacionadas
Donald Trump recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado el próximo jueves en la Casa Blanca

Donald Trump recibirá a María Corina Machado el jueves

calendario anses: ¿quienes cobran el martes 13 de enero?

Calendario Ansés: ¿quiénes cobran el martes 13 de enero?

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Los sistemas de stent fueron robados, por eso Anmat prohibió su comercialización

Anmat prohibió la comercialización dos unidades de sistema de stent determinados porque habían sido robados

Lo último

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Último Momento
El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Ovación
El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

Mauro Peinipil: Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas

Mauro Peinipil: "Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas"

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"