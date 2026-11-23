Tras el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, el calendario de 2026 todavía contempla tres feriados y una jornada no laborable en diciembre. Cuáles son las fechas y cuándo habrá nuevos descansos extendidos.

La Argentina transita un nuevo fin de semana largo con motivo del Día de la Soberanía Nacional , que se conmemora este lunes 23 de noviembre. El feriado fue trasladado del viernes 20 y permite disfrutar de tres días consecutivos de descanso .

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado , ocurrida en 1845, un episodio histórico que representa un hito en la defensa de la soberanía nacional .

El traslado del feriado se realizó de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 27.399, que establece las disposiciones para la organización de los feriados nacionales y contempla la posibilidad de modificar determinadas fechas con fines turísticos.

Pero el descanso de noviembre no será la última oportunidad para disfrutar de días libres antes de que termine el año. El calendario de 2026 todavía incluye tres feriados nacionales y una jornada no laborable durante diciembre.

Qué feriados quedan en 2026

Las próximas fechas previstas en el calendario nacional son:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María , feriado inamovible.

, feriado inamovible. Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible.

De esta manera, diciembre ofrecerá dos nuevas oportunidades de descanso extendido. La primera llegará con el Día de la Inmaculada Concepción de María, que se combinará con la jornada no laborable del lunes 7.

La segunda será con Navidad, que este año caerá viernes y permitirá disfrutar de otro fin de semana largo de tres días.