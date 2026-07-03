Uno Santa Fe | Información General | carta

Carta abierta del papá de Agostina Vega: "Esto no es un juego, se trata del femicidio de mi hija"

Fue en respuesta por supuestas “acusaciones y descalificaciones” dirigidas Gabriel Vega y su equipo de abogados

3 de julio 2026 · 09:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Agostina junto con su papá.

gentileza

Agostina junto con su papá.

Gabriel Vega, el papá de Agostina Vega, la adolescente asesinada hace más de un mes en la provincia de Córdoba, redactó una carta abierta en la que manifestó que la causa "no es un juego” sino que “se trata del femicidio de mi hija" y fue en respuesta por supuestas “acusaciones y descalificaciones” dirigidas hacía él y a su equipo de abogados.

“Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que este sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece”, comienza la carta.

En el escrito, enviado a la Agencia Noticias Argentinas, expone que siempre colaboró con la Justicia: “Incluso en esta causa, en la que no tengo vinculación con las personas imputadas, me puse a disposición desde el primer momento porque entendí que mi hija merecía una investigación seria, objetiva, completa y respetuosa de la verdad”.

Luego, remarcó su “total respaldo a la Dra. Fernanda Alaniz y al Dr. Gino Torreani” al exponer que en los últimos días observó con preocupación “cómo esta causa comenzó a transformarse en una discusión pública, con acusaciones y descalificaciones dirigidas hacia mi persona y hacia quienes ejercen mi defensa”.

“Quiero decir algo con absoluta claridad: esto no es un juego. Se trata del femicidio de mi hija”, manifestó.

La carta del padre de Agostina Vega

La carta del padre de Agostina Vega

Carta completa

Quienes conocen verdaderamente esta causa saben que jamás hablaron mal de Agostina ni atentaron contra su memoria, su intimidad o su dignidad. Por el contrario, actuaron siempre con profundo respeto hacia ella. Protegieron la investigación cuando el silencio era indispensable. Acompañaron su búsqueda. Estuvieron presentes en el momento más doloroso de su despedida. Y hoy continúan trabajando para preservar su memoria y para que la sociedad conozca a la verdadera Agostina: una joven llena de sueños, con una familia que la amó profundamente y cuya dignidad merece ser respetada por encima de cualquier especulación o interés. Porque ninguna víctima puede ser definida por versiones, prejuicios o descalificaciones. Toda víctima merece respeto. Y Agostina también.

Existe una realidad objetiva que forma parte de la investigación y que no puede ser ignorada. Agostina se encontraba bajo el cuidado de su madre cuando ocurrieron los hechos y la persona actualmente imputada por su femicidio pertenecía a ese entorno. Esa es una circunstancia que surge de la propia causa judicial y que ya fue plenamente esclarecida por la Justicia.

No voy a exponer públicamente cuestiones personales que solo provocarían un dolor aún mayor y seguirían lastimando la memoria de nuestra hija.

En los últimos días observé con preocupación cómo esta causa comenzó a transformarse en una discusión pública, con acusaciones y descalificaciones dirigidas hacia mi persona y hacia quienes ejercen mi defensa. Sinceramente, me cuesta comprenderlo. Por momentos pareciera que el eje deja de ser la búsqueda de la verdad para convertirse en una disputa mediática.

Quiero decir algo con absoluta claridad: esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija.

Me sorprendió profundamente que, luego del exhorto formulado por el Ministerio Público Fiscal para evitar una mayor revictimización y preservar la memoria de Agostina, se haya optado por una intensa exposición pública. Mis abogados respetaron ese criterio y continuaron trabajando donde corresponde: en el expediente judicial.

Frente a ello, nos encontramos reuniendo toda la evidencia pertinente para poner en conocimiento de la Justicia aquellas conductas que, de acuerdo con nuestro criterio, pudieran resultar incompatibles con ese propósito. Será la Justicia, y únicamente la Justicia, quien determine el alcance y las consecuencias que correspondan.

Solo pido que se permita trabajar a la Justicia con independencia, sin presiones y sin condenas anticipadas. Confió en las instituciones y confió en que la verdad terminará imponiéndose cuando todos los hechos sean analizados con seriedad, objetividad y respeto por las garantías de cada persona.

Si existe información relevante para esclarecer lo ocurrido, el mejor lugar para aportarla es el expediente judicial. Ninguna entrevista puede reemplazar una declaración ante el Fiscal de la causa. Agostina merece que toda la verdad sea conocida.

Yo ya perdí a mis padres. Perdí a mi hermana. Me arrancaron a mi única hija. Y hoy siento que también intentan dejarme sin justicia y sin los profesionales que decidieron acompañarme en el momento más difícil de mi vida.

Muchos me preguntan por qué no respondo todos los días en los medios de comunicación. La respuesta es sencilla: no es porque tenga algo que ocultar ni porque no esté luchando por mi hija. Es porque tengo el alma destrozada. No voy a permitir que I dolor se transforme en un espectáculo ni que la memoria de mi hija quede atrapada en disputas que nada aportan al esclarecimiento de los hechos.

Quiero agradecer a todos los que me hacen llegar su apoyo, a los medios que colaboraron para aportar evidencia, y a mi esposa Dolores que me acompaña en la batalla más dura de mi vida.

carta papa Agostina Vega femicidio
Noticias relacionadas
Independencia tributaria: cuántos días hay que trabajar para pagar impuestos en 2026 en Argentina

Independencia tributaria: cuántos días hay que trabajar para pagar impuestos en 2026 en Argentina

Trámites de Ansés: cómo consultar fecha y medio de cobro de jubilaciones, AUH y otras prestaciones

Trámites de Ansés: cómo consultar fecha y medio de cobro de jubilaciones, AUH y otras prestaciones

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Las pibas de Alma se quedaron con el Torneo Apertura en categoría Juveniles

Las pibas de Alma se quedaron con el Torneo Apertura en categoría Juveniles

La dirigencia de Unión llegó a un acuerdo con el plantel por el tema de los premios

La dirigencia de Unión llegó a un acuerdo con el plantel por el tema de los premios

Último Momento
Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Las pibas de Alma se quedaron con el Torneo Apertura en categoría Juveniles

Las pibas de Alma se quedaron con el Torneo Apertura en categoría Juveniles

La dirigencia de Unión llegó a un acuerdo con el plantel por el tema de los premios

La dirigencia de Unión llegó a un acuerdo con el plantel por el tema de los premios

Sanjustino ganó en el Otrino y quedó a un paso del bicampeonato en el Apertura

Sanjustino ganó en el Otrino y quedó a un paso del bicampeonato en el Apertura

Carta abierta del papá de Agostina Vega: Esto no es un juego, se trata del femicidio de mi hija

Carta abierta del papá de Agostina Vega: "Esto no es un juego, se trata del femicidio de mi hija"

Ovación
Argentina juega por los 16avos ante el sorprendente Cabo Verde

Argentina juega por los 16avos ante el sorprendente Cabo Verde

Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina ante Cabo Verde

El historial de la Selección Argentina ante equipos africanos en los Mundiales

El historial de la Selección Argentina ante equipos africanos en los Mundiales

Sanjustino ganó en el Otrino y quedó a un paso del bicampeonato en el Apertura

Sanjustino ganó en el Otrino y quedó a un paso del bicampeonato en el Apertura

Las pibas de Alma se quedaron con el Torneo Apertura en categoría Juveniles

Las pibas de Alma se quedaron con el Torneo Apertura en categoría Juveniles

Policiales
Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa