Independencia tributaria: cuántos días hay que trabajar para pagar impuestos en 2026 en Argentina

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal pone en números el impacto de los impuestos sobre distintos perfiles de familias asalariadas en 2026

El concepto de “Día de la Independencia Tributaria” sintetiza cuántos días destina un asalariado formal argentino a cubrir sus obligaciones fiscales antes de empezar a percibir ingresos para sí mismo. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó que en 2026 un trabajador formal destinó entre 172 y 182 días del año solo a pagar impuestos.

El estudio, presentado el 1 de julio de 2026, definió que el momento en que un trabajador “alcanza la independencia tributaria” se ubicó entre el 21 de junio y el 1 de julio, según el nivel de ingresos de cada caso considerado.

El documento de Iaraf explicó que el “Día de la Independencia Tributaria” es una herramienta gráfica para expresar la presión fiscal. Según el informe, “consiste en considerar los impuestos recaudados por un país durante un año y dividir este monto por el ingreso o producto bruto de ese país.

Luego, y a los fines de volverlo más gráfico, a ese porcentaje obtenido se lo aplica a los días que tiene el año calendario, asumiendo que desde el 1 de enero, un ciudadano comienza a trabajar “para el Estado” (es decir destina su ingreso a pagar impuestos) y cumplido el plazo determinado por el indicador, comienza a percibir ingresos para sí mismo”.

El estudio agregó que, a diferencia del indicador internacional, que toma en cuenta los recursos recaudados efectivamente, el cálculo de Iaraf se realizó con porcentajes de carga tributaria formal obtenidos sobre el ingreso asalariado total definido para cada uno de los cuatro casos analizados. Al transformar ese porcentaje en días del año calendario, surge hasta qué momento un ciudadano debe trabajar para cumplir con todos los tributos que inciden económicamente sobre su ingreso.

Qué impuestos pagan los argentinos

La lista de impuestos específicos que pagan los trabajadores asalariados formales en Argentina incluye tributos de los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). A continuación, se detallan los principales impuestos considerados en el cálculo:

Impuestos nacionales Aportes personales a la seguridad social Contribuciones patronales a la seguridad social Impuesto a las Ganancias (persona humana) Impuesto sobre los Bienes Personales Impuesto al Valor Agregado (IVA) Impuestos internos Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (conocido como “impuesto al cheque”) Impuesto a los combustibles Impuestos provinciales Impuesto Inmobiliario Impuesto Automotor Impuesto sobre los Ingresos Brutos Tributos específicos provinciales (según cada jurisdicción) Impuestos municipales Contribución sobre los inmuebles (tasa municipal) Tasa del automotor (tasa municipal) Tasa de Seguridad e Higiene Tasa municipal sobre el suministro de energía eléctrica y gas natural Tributos específicos municipales (según cada localidad)

Estas categorías incluyen tanto impuestos directos (que gravan el ingreso o el patrimonio del trabajador) como impuestos indirectos (que se pagan al consumir bienes y servicios, ya que están incluidos en los precios).

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Día de la Independencia

En el caso argentino, el informe estimó que “un trabajador asalariado formal argentino debería trabajar entre 172 y 182 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de su nivel de ingresos”. Por eso, el “Día de la Independencia Tributaria” se ubicó en Argentina entre el 21 de junio y el 1 de julio, de acuerdo con el nivel de ingresos.

El informe de Iaraf detalló que la estructura tributaria argentina combinó tributos de diferente naturaleza: algunos de incidencia progresiva, como el Impuesto a las Ganancias y los tributos patrimoniales, y otros de impacto proporcional o regresivo, como los aportes personales sujetos a topes y los impuestos indirectos al consumo. Este entramado determinó que los perfiles de asalariados con menores niveles de ingreso registraron una mayor proporción de sus ingresos destinada a impuestos en comparación con quienes percibieron ingresos más elevados.

La carga tributaria formal total sobre los perfiles analizados rondó 50% del ingreso total definido. El informe consideró como ingreso total la suma del sueldo bruto mensual más las contribuciones patronales. El cálculo de Iaraf incluyó tributos nacionales, provinciales y municipales que incidieron sobre el ingreso, el patrimonio, el consumo y el ahorro de una familia tipo compuesta por cuatro miembros (matrimonio y dos hijos), con el ingreso generado por un solo integrante en el sector formal.

El análisis distinguió entre la carga tributaria formal y la presión tributaria efectiva. La carga formal comprendió la detracción de recursos asociada al pago de tributos, sin considerar la contraparte de gasto público o servicios provistos por el Estado. El informe precisó que “el objetivo principal del estudio es la cuantificación de la carga tributaria que incide sobre ingresos, consumo, ahorro y patrimonio, de una familia asalariada argentina”.

Dentro de la estructura tributaria, los impuestos al trabajo representaron el componente de mayor peso. En el caso de menor ingreso, estos impuestos alcanzaron 33% del ingreso total, mientras que en el caso de mayor ingreso representaron 25,6%, una diferencia motivada principalmente por los topes a los aportes personales.

Aportando mayor detalle, el estudio indicó que “la desagregación por tipo de tributo permite observar que los impuestos al trabajo constituyen el componente de mayor peso dentro de la carga tributaria formal. A ellos les siguen los tributos indirectos nacionales, provinciales y municipales incorporados en el precio de los bienes y servicios consumidos. En los casos de ingresos más altos, el Impuesto a las Ganancias adquiere una mayor participación, mientras que los tributos patrimoniales muestran una incidencia creciente, aunque menor en comparación con los demás grupos”.

La relación del consumo y la carga tributaria

En cuanto al consumo, Iaraf señaló que “mientras menor es el consumo en relación con el ingreso total, menor es la carga tributaria de los tributos indirectos”. Los perfiles que consumieron una proporción menor de sus ingresos sufrieron una menor incidencia relativa de los impuestos indirectos, lo que contribuyó a la regresividad observada en la carga tributaria.

El informe también abordó la distribución de la recaudación entre los distintos niveles de gobierno. El Gobierno Nacional concentró la mayor participación, tanto por los tributos recaudados directamente como por la relevancia de los impuestos al trabajo. Sin embargo, la participación relativa de provincias y municipios aumentó al considerar el destino final de la recaudación, por los mecanismos de coparticipación y distribución entre jurisdicciones.

Desde el punto de vista metodológico, Iaraf incluyó en el cálculo los tributos más importantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos: aportes personales, contribuciones patronales, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos, impuesto al cheque, impuesto a los combustibles, impuesto sobre los bienes personales, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, impuesto a los ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene, tasas sobre energía eléctrica y gas natural, y otros tributos específicos. Para el IVA, se consideraron tanto las alícuotas de 21% como las reducidas para determinados bienes, aplicadas sobre una estructura de gasto tipo para una familia.

El informe planteó que la carga tributaria formal puede expresarse también en minutos de cada hora de trabajo. Así, “la carga tributaria formal representa entre 28:18 y 29:55 minutos de cada hora trabajada, aproximadamente, dependiendo del caso considerado”.

El documento de Iaraf puntualizó que la regresividad de los impuestos indirectos, sumada a la de los aportes personales, determinó que los casos de ingresos intermedios tuvieran una menor carga tributaria que el perfil de menor ingreso, a pesar de percibir salarios más altos.

En términos de composición, el informe mostró que “una parte importante de la carga se origina en tributos indirectos asociados al consumo”, lo que refuerza el carácter regresivo para los asalariados que destinan la totalidad de su ingreso disponible al consumo. En contraste, quienes ahorraron una mayor proporción lograron reducir su carga tributaria relativa por tributos indirectos.

Finalmente, el estudio permitió observar que la estructura tributaria argentina no aumentó la carga de manera lineal con el nivel de ingresos.