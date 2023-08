Causa Vicentin: desmienten que se pueda acceder a activos embargados para el pago de la propuesta concursal

Vicentin interpuso un recurso de inconstitucionalidad para llevar la causa a la Corte, la Cámara rechazó la apertura del recurso. La agroexportadora fue en queja como recurso directo a la Corte y el máximo tribunal rechazó este recurso.

vicentin.jpg

UNO dialogó con el Dr. Gustavo Feldman, abogado que patrocina a los principalres representante legales de "Commodities S.A.", grupo de acreedores de la agroexportadora. "El tuétano de la propuesta de Vicentin, en el marco del concurso además de otras irregularidades, tiene como base la disponibilidad de los activos que están interdictados hace dos años y medio en la justicia penal de Rosario", afirmó el profesional.

"Lorenzini hizo lo indecible y lo imposible en favor de Vicentin, primero hablé de un juez arrojado emocionalmente, condicionado por la simbiosis que existe entre Vicentin y Reconquista, luego hablé de un juez despojado de imparcialidad, después hablé de un agente judicial y hoy estoy hablando de un lobista, todo en la figura del Dr. Fabián Lorenzini", afirmó.

Ante estas maniobras por las cuales la Corte ha abierto un sumario por la cual está investigado Lorenzini, desde "Commodities S.A" y con la firma de dos apoderados y abogados principales, presentaron un escrito ante el juez Postma para que emita una ratificación de la vigencia de las medidas y que dicha vigencia implica la indisponibilidad de los bienes para destinarlos a una cosa que no sea tenerlos como cautela en el proceso penal, entre otras la famosa propuesta de Vicentin.

"Como no podía ser de otra manera, el juez Postma hace lugar al pedido emitiendo una comunicación hacia Lorenzini recordándole que las medidas están vigentes y firmes, y la vigencia de estas medidas implica la indisponibilidad para la propuesta que quiere aprobar", aseguró Feldman.

Esto dio lugar a una versión planteado en parte por Vicentin y por otra parte por los exdirectivos, que obligó a que que el juez Roman Lanzón vuelva a ratificar y a recordarle a Lorenzini que las medidas cautelares están vivas.

"No hace falta mencionar que porque esas medidas cautelares están vivas no se puedan usar para introducirlas en esta propuesta de pago, que en realidad es una propuesta de no pago aún con estos activos, con una diferencia en la literalidad y la extensión de la comunicación se plasme que esto no puede ser utilizado en una propuesta de pago de ninguna índole", continuó Feldman.

Ante las versiones periodísticas mencionadas, Feldman afirmó que "hubo una serie de noticias falsas y construcciones periodísticas mendaces (hablar a sabiendas que no se está diciendo la verdad), donde se consigna una versión para difundir algo mentiroso. La oficina de prensa de la Corte institucionalmente dirigido se dirigió al medio para aclarar que su escrito estaba faltando a la verdad y que la resolución de Lanzón lejos de ser una autorización para aprobar la propuesta implicaba comunicarse explicitamente a Lorenzini que las medidas cautelares seguian vigentes".

Embed JUDICIALES | Acreedores de Vicentin apoyan las impugnaciones contra la oferta de pago concursal https://t.co/0pC0HYmF1l — UNO Santa Fe (@unosantafe) May 6, 2023

"La Corte con buen tino desbarató la operación barata de instituir que porque Lanzón no había repetido el agregado que si hizo el Dr. Postma de que la vigencia de las medidas cautelares impiden la aprobación de la propuesta esto significaba la autorización a Lorenzini para aprobar la propuesta. Tan grosero como descabellado, demostrativo del grado de desesperación en el que van incurriendo estas personas", enfatizó el representante legal.

"Paralelamente, en el sumario administrativo pedido a Lorenzini y firmado por mi, hubo una serie de medidas investigativas del fiscal de instrucción a cargo que se pondrían en conocimiento de la Corte la semana que viene con una suerte de dictamen respecto de esta operación furtiva de Lorenzini que creo que raya el tráfico de influencias. De estas maniobras mas características de un lobista que de un juez no hay una sola línea en el expediente concursal y las diligencias que se han desarrollado en esta última semana corroboran los extremos fácticos que nosotros mencionamos en nuestra denuncia", puntualizó.