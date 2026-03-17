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Quirno confirmó el retiro de Argentina de la OMS

Así lo indicó en Canciller a través de un mensaje en sus redes sociales tras cumplirse un año de haber realizado la “notificación formal”

17 de marzo 2026 · 09:53hs
El Canciller Pablo Quirno.

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El Canciller Pablo Quirno.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, confirmó este martes “el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” y lo hace tras cumplirse un año de haber realizado la “notificación formal”.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, señaló en un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X.

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Asimismo, añadió: “La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”.

“Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, culminó Quirno.

• LEER MÁS: Argentina se fue de la Organización Mundial de la Salud: los motivos

OMS Argentina
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