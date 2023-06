Chicos al volante: "En 450 km no había ningún control"

Dos chicos de 12 años se escaparon de sus casas, uno de ellos le robó el auto a su papá y manejó por casi 10 horas . Lo cierto es que la noticia no tardó en estar en boca de todos y el padre de uno de los menores de edad contó que la idea de los chicos era llegar a Rosario para que uno de ellos se reencuentre con su mamá , que lo abandonó hace unos meses. Por su parte, Ayrton, uno de los protagonistas de la historia, dio detalles sobre cómo fue el recorrido.

La historia de los nenes de 12 años de Bahía Blanca que le robaron el auto al papá de uno de ellos y manejaron 450 kilómetros sin ser advertidos recorrió el país en las últimas horas. Y a medida que pasa el tiempo, se conocen nuevos detalles. Como por ejemplo, el destino. Planeaban llegar a Rosario donde vive la mamá de uno de ellos. Aseguraron que no hubo ninguna discusión previa con sus familiares antes de la fuga.

"La policía no nos vio, no había ningún control ni nada", aseguró a TN. Además, el copiloto admitió que "iban en cuarta o quinta".

Sobre los motivos que los llevaron a escaparse de sus respectivos domicilios, dio otra versión y contó: "El padrastro (de Isaías, el conductor) lo maltrataba y él no aguantaba más, se quería ir con la mamá, pero él no lo dejaba. La mamá no lo abandonó, se fue por la culpa del padrastro".

En total manejaron alrededor de diez horas y nadie se dio cuenta. Incluso, según trascendió, al cargar combustible le pidieron dinero prestado a una persona que hacía dedo y levantaron en la ruta. Los efectivos policiales de Bahía Blanca pudieron emprender el operativo de rescate luego de que uno de los niños envió un mensaje desde su celular, lo que permitió captar la señal.

En la ruta no solo cargaron combustible en una estación de servicio sino también recogieron a una persona que hacía dedo en la ruta. Sobre eso, dijo: "Pedía desesperadamente que alguien lo lleve porque lo estaba esperando la familia. Le dijimos que lo podíamos llevar, pero nos íbamos a quedar por ahí tirados porque no teníamos nafta. Nos llenó el tanque y nos compró masitas".

