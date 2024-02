Cinco diseños de uñas para pies que marcarán tendencia en 2024

El verano de 2024 empieza a señalar el camino de las tendencias de la moda con estilos cada vez más marcados en la ropa, los peinados, las manos y los diseños de uñas para pies . La pedicura empieza a ser parte fundamental de los looks elegantes, casuales y de todo tipo.

El mundo de la moda evoluciona constantemente dando la posibilidad de que año a año haya renovación en estilos que se utilizan. Colores nuevos, frescos, dando prioridad a tonos más claros y evitando la incomodidad, son algunas de las nuevas premisas que se empiezan a observar en las pasarelas, calles y fiestas.

Lo clásico siempre acompaña y da tranquilidad para quienes no se sienten cómodos saliendo de su zona de confort. No obstante, una de las características que han cambiado con las tendencias de la moda en los últimos años es que siempre se prioriza la comodidad y la posibilidad de sentirse bien con todos los looks.

En ese sentido, las uñas empiezan a ser parte crucial del look, con la manicura o pedicuras, que empiezan a tener color y cumplir una parte fundamental en la vestimenta tanto para hombres como para mujeres. Es por eso que ya empiezan a verse los estilos que serán los más usados a lo largo de toda la temporada, con diferentes diseños y colores.

Los cinco estilos de uñas que serán tendenciaCon glitter y brillo

Los brillos y el glitter son una de las modas que viene marcando el camino en el último tiempo. Cara, ojos, pelo y hasta en la ropa, son algunos de los lugares donde más se ha elegido utilizar esta novedad que se fue imponiendo a través de influencers en las redes sociales, pero que ahora se va transformando en un clásico de los últimos años.

Esta moda no se podía quedar atrás y ahora también llega a las uñas, para quienes buscan un perfil no tan alocado, con un toque de glamour.

Para este tipo de detalles, hay que tener en cuenta que el glitter debe cubrirse con una base de barniz que ayuda a que el polvo no se vea sobre las uñas de los pies y así tenga una base uniforme donde puedan lucirse aún más.

Color nude

Sin dudas, una de las modas que empieza a marcar el camino con los colores claros y buscando la mayor naturalidad posible para quienes deciden llevar este estilo adelante. Con tonos similares al color de la piel de cada persona, este estilo es perfecto para reuniones casuales o viajes donde se puedan lucir con unas sandalias y un outfit ideal de verano.

Una de las mejores formas para hacer ver a tus pies pulcros y bien lindos. La búsqueda individual del color también le brinda la personalidad que cada persona quiera darle, siempre consultando con tu experto en uñas.

Barniz negro

En épocas donde el negro se ha vuelto una de las modas más utilizadas en los últimos años, no puede quedarse afuera de esta lista. La comodidad, lo estético y lo pragmático, han llevado a que muchas prendas se inclinen por el clásico que ahora hasta se ve en casamientos o fiestas muy importantes.

En ese sentido, es un número puesto en una de las tendencias que serán elegidas para este 2024. La posibilidad de usarlo para muchas ocasiones lo posicionan como uno de los favoritos entre los estilos de uñas para pies que muchas personas buscan.

Pero más allá de eso, la facilidad para combinarlo lo hacen uno de los modelos más elegidos. Además, siempre queda bien cuando se combinan con colores como el oro, los rosados o el blanco.

Con detalles elegantes

Negras, blancas o color pastel, son diseños para uñas decoradas pies elegantes que se han convertido en ideales para combinar con ocasiones especiales como casamientos, bautizos o fiestas de quince. Aunque también pueden quedar para el cotidiano para quienes buscan un perfil más distinguido.

La posibilidad de combinar colores, detalles finos y alguna sorpresa más, son algunos de los diseños principales que las personas buscan para darle ese toque distintivo y que las uñas de los pies pasen de algo lindo, a algo esplendoroso.

Color neón

Este último look es, para muchos, el estilo más distintivo de todos. Verdaderamente, una marca de personalidad, que deja ver como la apariencia de cada uno sale a flote con este tipo de colores.

Son aquellos colores que no pasan desapercibidos y que son una marca distintiva en cualquier fiesta o reunión a la que vayas. Ideales para looks elegantes, también permiten un perfil más distendido e, incluso, para quienes buscan un conjunto para salir de fiesta y no pasar para nada desapercibido.