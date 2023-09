messi leda.jpg

Las imágenes hicieron foco sobre Celia y un grupo de personas que discretamente se acercaron a las instalaciones del ex predio de la Rural para tomar contacto con la referente religiosa.

Leda ya es noticia nacional, está destacada su aparición pública en todos los portales y atrae a miles de fieles. En pocas semanas, aquella irrupción de una predicadora de la fe en la Catedral pasó por la parroquia de Sagrado Corazón, luego estuvo en un templo de Pichincha en la parroquia de Riccheri 280 y más de 12 mil personas transitaron este martes por las instalaciones del predio de la ex Rural en el corazón del parque Independencia.

Celia llegó con la celosa mirada de un personal de seguridad que acompaña a los Messi cuando hacen apariciones públicas en forma discreta, pero atento a los movimientos de todos los que llegaron hasta allí. "No es de ayer (por este martes) esta aproximación, desde hace ya un tiempo importante que todos se interesaron por Soplo, y sienten mucha alegría cuando están cerca de Leda. Esta relación fue a través de encuentros que se desarrollaron con la intención de colaborar sabiendo además que ella se da tiempo y lugar para escuchar y recibir a todos los que la requieren", dijo la fuente que acompañó a parte de la familia Messi.

Embed PROVINCIA | La familia de Messi fue a ver a Leda, la mujer a la que le atribuyen dotes sanadores en Rosario https://t.co/aTYv8JDbem — UNO Santa Fe (@unosantafe) September 5, 2023

La presencia en la ex Rural no pasó inadvertida. Incluso la propia Leda tuvo que improvisar una suerte de conferencia de prensa para referirse al encuentro con Celia y Matías Messi. "Para mí son todo iguales. Yo tengo una mirada de Dios presente. No nos condiciona nada. Dios ama a ellos, pero como ama a todos", aseguró.

Este lunes por la noche, previo al multitudinario encuentro y pese al frío a la intemperie, podían observarse en el entorno de la ex Rural prolongadas hileras de personas que no solo son de Rosario, sino de distintos puntos del país, como Chaco, Formosa, Entre Ríos y Córdoba. Todos empujados por una necesidad de esperanza y con el motor de la fe. Algunos con enfermedades abrigando la ilusión de obtener alguna sanación de esta experiencia religiosa y social de la que ya está hablando el país.