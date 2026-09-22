Confirmaron el feriado nacional del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional estableció que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país por la visita del Pontífice. También se analiza un esquema de feriados locales para las jornadas posteriores.

Feriado nacional. El lunes 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV.

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida fue comunicada este martes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión con autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y funcionarios de las jurisdicciones involucradas en la visita.

La decisión busca facilitar la participación de los fieles y los desplazamientos previstos durante una de las jornadas centrales de la agenda del Pontífice, que permanecerá en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Cómo será la visita de León XIV

De acuerdo con el cronograma oficial anunciado por el Vaticano, el Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Durante su estadía visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde desarrollará actividades institucionales, pastorales y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

El lunes 9 será una de las jornadas centrales. León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y posteriormente encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

También tiene previstas reuniones con representantes del mundo del trabajo, integrantes de distintas comunidades religiosas y autoridades de la Iglesia argentina.

LEER MÁS: La Iglesia de Santa Fe sobre la visita del Papa León XIV: "Esperamos que renueve la esperanza y el impulso misionero"

Qué pasará el 10 y 11 de noviembre

El Gobierno también trabaja con las jurisdicciones involucradas para establecer medidas particulares durante las jornadas del martes 10 y miércoles 11.

En ese marco, el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, confirmó que el martes 10 será feriado provincial en esa provincia, coincidiendo con la presencia de León XIV en territorio cordobés.

La visita continuará el miércoles 11 con actividades en Buenos Aires y Luján. En esta última ciudad, el Papa celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de continuar su viaje hacia Perú.

Una decisión vinculada al operativo de la visita

La definición del feriado nacional se tomó en el marco de las reuniones entre el Gobierno, la Iglesia y las autoridades de las jurisdicciones por las que pasará el Pontífice.

La medida había comenzado a analizarse durante los días previos, cuando el canciller Pablo Quirno había señalado que se estudiaba la posibilidad de establecer feriados o asuetos vinculados con las actividades papales.

Con la confirmación realizada este martes, el lunes 9 de noviembre queda establecido como feriado nacional en todo el territorio argentino por la visita de León XIV.