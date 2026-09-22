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Plan de Zanjeo: ya se limpiaron casi 6.000 metros de cunetas y zanjas en dos barrios de Santa Fe

Las tareas se desarrollan en los barrios San Martín y El Tránsito, en el marco del programa Santa Fe Barrio. El objetivo es mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos ante la próxima temporada de lluvias.

22 de septiembre 2026 · 20:15hs
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Plan de Zanjeo. Se limpiaron casi 6.000 metros de cunetas y zanjas en barrios San Martín y El Tránsito.

Plan de Zanjeo. Se limpiaron casi 6.000 metros de cunetas y zanjas en barrios San Martín y El Tránsito.

La Municipalidad de Santa Fe avanza con las tareas del Plan de Zanjeo en los barrios San Martín y El Tránsito, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir situaciones de anegamiento.

En el marco del programa Santa Fe Barrio, los equipos municipales realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza sobre 5.800 metros de zanjas y cunetas en ambos sectores de la ciudad. Del total intervenido, aproximadamente 3.000 metros corresponden al barrio San Martín y otros 2.800 metros al barrio El Tránsito.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, recorrió los trabajos y dialogó con vecinos y representantes de las instituciones de ambos barrios. Durante la recorrida, destacó la importancia de fortalecer la presencia territorial del municipio y anticiparse a los posibles efectos de los fenómenos climáticos.

“Estamos cumpliendo con la obligación del municipio de estar cerca de los vecinos, escucharlos y además, prepararnos para los distintos fenómenos climáticos y hacer prevención. Queremos anticiparnos a la temporada de lluvias y trabajar para que el impacto en estos barrios sea el menor posible”, sostuvo Poletti.

El intendente remarcó que las condiciones en las que se encontraban las cunetas y zanjas podían generar dificultades ante precipitaciones importantes. “Por cómo estaban las cunetas y las zanjas, realmente iban a tener complicaciones”, afirmó.

LEER MÁS: Santa Fe avanza con un plan de zanjeo: ya se intervinieron más de 3.300 metros y alcanzará a 240 cuadras de cuatro barrios sin desagües

El municipio pide colaboración a los vecinos

Poletti señaló que el mantenimiento de los desagües no depende exclusivamente de las tareas realizadas por los equipos municipales, sino también del compromiso de quienes viven en los barrios.

“No se trata solamente del trabajo del personal municipal limpiando las cunetas, sino también de hablar con los vecinos y explicarles cómo pueden ayudarnos a mantenerlas”, explicó.

En ese marco, los equipos municipales realizan un abordaje puerta a puerta, entregan material informativo y brindan recomendaciones para conservar las zanjas y cunetas en condiciones.

El intendente destacó la necesidad de evitar que se arrojen residuos en estos espacios. “Necesitamos que los vecinos no arrojen basura ni ensucien las cunetas y que entre todos podamos mantenerlas limpias para favorecer el escurrimiento durante los días de lluvia”, señaló.

Además, sostuvo que el municipio continuará trasladando estas intervenciones a otros sectores que también requieren tareas de mantenimiento.

La mirada de los vecinos

Desde la Vecinal San Martín valoraron el alcance de los trabajos realizados. Claudia Bernardis, secretaria general de la institución, destacó la magnitud de la intervención y aseguró que hacía varios años que no se concretaba una limpieza de estas características.

“Yo me crié en este barrio y no recuerdo una obra tan grande de limpieza y de mantenimiento de todo lo que son las cunetas y el zanjeo. Este trabajo es muy importante, hacía muchos años que no se hacía. Los vecinos estamos muy contentos”, expresó.

Bernardis también hizo hincapié en la responsabilidad de los vecinos para sostener las mejoras y evitar que los desagües vuelvan a obstruirse.

“Pedimos la colaboración para mantener la limpieza, cuidar la basura y sacarla en el horario que corresponde. Hay que evitar generar microbasurales, porque tenemos muchos en el barrio. Es increíble la cantidad de basura que se ha sacado de los desagües”, señaló.

La representante vecinal explicó que la acumulación de residuos afecta directamente el funcionamiento de los desagües del sector. “Es necesario cuidar, porque tenemos desagües importantes acá, como los de Rizzo y Don Guanella, Espora y otros sectores, y se dificulta el escurrimiento cuando están tapados con basura”, afirmó.

LEER MÁS: "Zanjón de la Muerte": hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado y taparlo de una vez

“Necesitamos colaboración y una buena convivencia. Hay que ser un poquito más empáticos y cuidar entre todos nuestro barrio”, agregó.

Por su parte, Verónica Zárate, vecina de 63 años que nació y vivió toda su vida en barrio San Martín, también destacó la intervención municipal y aseguró que no recuerda trabajos de esta magnitud desde hace décadas.

“Desde la gestión de Rosatti, entre 1995 y 1999, no recuerdo haber visto un trabajo de este tipo, de zanjeo y limpieza de las zanjas. Ojalá siga así y ojalá los vecinos también nos ayuden a mantenerlo”, manifestó.

Zárate también puso en valor el trabajo de la Vecinal San Martín y llamó a los vecinos a cuidar las mejoras realizadas. “Tenemos que darle una mano a la Vecinal, que trabaja y trabaja por el barrio. Esto hay que cuidarlo porque es un bien para todos nosotros”, sostuvo.

Una intervención que continuará en otros barrios

El Plan de Zanjeo forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Santa Fe a través del programa Santa Fe Barrio, dependiente de la Secretaría General, y busca fortalecer la presencia territorial del municipio mediante intervenciones vinculadas al mantenimiento y mejoramiento de los barrios.

Además de la limpieza de calles, zanjas y cunetas, los equipos municipales realizan un relevamiento puerta a puerta para detectar otras necesidades y explicar a los vecinos las medidas necesarias para preservar el funcionamiento de los desagües.

Entre las recomendaciones se encuentra mantener las zanjas libres de residuos, restos de poda, escombros y otros elementos que puedan obstruir el paso del agua.

El municipio apunta a que estas intervenciones permitan mejorar el escurrimiento frente a lluvias de intensidad media y, al mismo tiempo, detectar otras necesidades de infraestructura, como colocación de tubos, desobstrucciones, retiro de materiales o intervenciones vinculadas a raíces.

De esta manera, las tareas realizadas en San Martín y El Tránsito forman parte de un esquema de mantenimiento que continuará extendiéndose hacia otros sectores de la ciudad, con la prevención de anegamientos como uno de sus principales objetivos.

Plan Santa Fe metros Barrios
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