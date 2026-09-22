Prisión preventiva para cinco personas investigadas por vender droga en Santo Tomé y Santa Fe

Los imputados fueron detenidos durante tres allanamientos realizados el viernes 11 de septiembre. En los procedimientos se secuestraron cocaína, marihuana, tres armas de fuego y dinero en efectivo. Las investigaciones, que tramita el fiscal Eric Fernández, no tendrían relación entre sí.

Prisión preventiva. Cinco personas fueron imputadas por venta de drogas en Santa Fe y Santo Tomé.

Cinco personas quedaron en prisión preventiva en el marco de tres investigaciones penales por presunta venta de estupefacientes en las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe, ambas pertenecientes al departamento La Capital.

Las medidas cautelares fueron ordenadas en distintas audiencias realizadas en los tribunales de la capital provincial, a pedido del fiscal Eric Fernández. Las investigaciones se iniciaron a partir de tareas de investigación y trabajo de campo y, en principio, no tendrían relación entre sí.

Las detenciones se concretaron durante allanamientos realizados el viernes 11 de septiembre. En los procedimientos, los investigadores secuestraron distintas cantidades de cocaína y marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y elementos que, según la Fiscalía, estarían vinculados con el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Las tres causas se encuentran comprendidas dentro de los Objetivos Priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal.

Marihuana, cocaína y armas en Santo Tomé

Dos de las personas que quedaron en prisión preventiva son un hombre y una mujer, identificados por sus iniciales como FAB y AER. En el caso de la mujer, la medida cautelar fue dispuesta bajo modalidad domiciliaria, de acuerdo con lo solicitado en función de las particularidades del caso.

El allanamiento se realizó en un inmueble ubicado en barrio Adelina Centro de Santo Tomé. Allí, según detalló el fiscal Fernández, los agentes encontraron ramas de marihuana colgadas en un galpón, además de recipientes y envoltorios con marihuana y cocaína.

LEER MÁS: Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

También fueron secuestradas balanzas, recortes de papeles satinados, dinero en efectivo y otros elementos que, de acuerdo con la investigación, darían cuenta de una actividad de microtráfico.

En el mismo domicilio fueron hallados tres revólveres: uno calibre .38, otro de fabricación suiza calibre 7,5 milímetros —equivalente al calibre .32— y un tercero calibre .22. Según informó el MPA, las armas eran aptas para disparar y también se encontraron cartuchos de diferentes tipos.

“Ninguno de los imputados estaba autorizado a tener armas de fuego en su poder”, remarcó Fernández.

Cientos de dosis de cocaína en otra vivienda

En el marco de un segundo legajo penal, otros dos hombres, identificados por sus iniciales como RDG y MARD, también quedaron en prisión preventiva.

Ambos fueron detenidos durante un allanamiento en el que además fueron aprehendidas dos mujeres de su entorno. Estas últimas continúan vinculadas al proceso judicial, aunque con medidas alternativas a la prisión preventiva.

El procedimiento se llevó adelante en otra vivienda de barrio Adelina Centro, donde los investigadores secuestraron cientos de dosis de cocaína distribuidas en diferentes ambientes del inmueble.

De acuerdo con el fiscal, también fueron encontrados objetos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes con presuntos fines de comercialización y dinero en efectivo.

Un tercer caso en Nueva Pompeya

La tercera investigación tiene como imputado a un hombre identificado por las iniciales JAM, quien fue detenido en una vivienda del barrio Nueva Pompeya de la ciudad de Santa Fe, donde residía.

Durante el procedimiento, los agentes policiales encontraron bolsas y envoltorios que contenían cocaína, además de un plato de vidrio con elementos de corte.

LEER MÁS: Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

En el domicilio también fueron secuestrados 225.500 pesos en efectivo. Para la Fiscalía, los elementos encontrados permiten sostener, en esta etapa de la investigación, que la droga estaba destinada a la comercialización al menudeo.

Las imputaciones

A las cinco personas que quedaron en prisión preventiva se les atribuyó, en calidad de imputación, el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, a AER y FAB se les atribuyó la tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y de arma de guerra, a partir del secuestro de los tres revólveres hallados durante el allanamiento realizado en Santo Tomé.

Las investigaciones continúan bajo la conducción del fiscal Eric Fernández, mientras los cinco imputados permanecen sujetos a las medidas cautelares dispuestas por la Justicia.