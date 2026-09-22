5 claves para elegir una agencia de growth marketing

Qué analizar al elegir una agencia de growth marketing, desde su conocimiento del negocio hasta la integración de datos, canales y resultados

Una presentación convincente, buenos casos de éxito y una larga lista de servicios pueden ayudar a formar una primera impresión. Pero dicen poco sobre cómo va a trabajar realmente una agencia cuando tenga que tomar decisiones sobre el negocio.

La diferencia aparece en otras preguntas: cuánto entiende de la compañía antes de proponer acciones, cómo conecta marketing con ventas, qué hace con los datos y hasta dónde puede explicar el impacto de su trabajo . Antes de contratar una agencia de growth marketing , hay cinco aspectos que vale la pena mirar con atención.

1- Que entienda el negocio antes de hablar de canales

Una buena señal aparece desde las primeras conversaciones. Antes de recomendar campañas, herramientas o inversiones, el equipo debería intentar entender cómo funciona la compañía.

No necesita conocer cada detalle desde el primer encuentro, pero sí hacer preguntas sobre objetivos, clientes, fuentes de ingresos, ciclo comercial y principales fricciones.

No es lo mismo trabajar con un ecommerce donde la compra ocurre en pocos minutos que con una empresa B2B cuyo proceso de venta puede extenderse durante meses. Los canales pueden incluso coincidir, pero la estrategia, los indicadores y los tiempos de evaluación serán diferentes.

Por eso, conviene desconfiar de propuestas demasiado cerradas antes de haber realizado un diagnóstico. La experiencia previa debería servir para formular mejores hipótesis, no para aplicar la misma receta a todos los negocios.

2- Que las distintas áreas realmente estén conectadas

Muchas propuestas se presentan como integrales porque ofrecen Paid Media, SEO, creatividad, automatización o analítica dentro de una misma estructura. Pero tener todos esos servicios disponibles no significa necesariamente que trabajen de forma coordinada.

Lo importante es observar cómo circula la información entre los equipos. Una campaña paga, por ejemplo, puede revelar qué mensajes generan mayor respuesta y aportar insumos para nuevas piezas creativas. El SEO puede detectar preguntas o patrones de demanda que sirvan para ajustar campañas, contenidos o landings. Y los datos comerciales pueden mostrar si los leads generados realmente avanzan dentro del proceso de ventas.

Algunas agencias construyen su propuesta precisamente alrededor de esa integración. Growketing, por ejemplo, trabaja como Growth & Data Partner y reúne Paid Media, Growth SEO, Data & AI, Revenue Operations y Creative Studio dentro de una misma estrategia. La lógica es que los aprendizajes obtenidos en adquisición, creatividad o ventas no queden aislados en cada área, sino que puedan modificar las decisiones del resto.

Ese punto puede ser especialmente relevante cuando una empresa ya cuenta con varios canales activos. Si cada disciplina trabaja con sus propios objetivos y métricas, es posible obtener buenos resultados parciales sin resolver el problema general de crecimiento.

Por eso, al comparar alternativas, no alcanza con revisar cuántos servicios ofrece cada proveedor. Conviene entender quién conecta los aprendizajes, cómo se comparten los datos y qué ocurre cuando una señal obtenida en un área exige cambiar lo que está haciendo otra.

3- Que mida algo más que los resultados de marketing

Las métricas elegidas también ayudan a entender hasta dónde llega el enfoque de una agencia. Impresiones, clics, tráfico, conversiones o CPL son indicadores útiles, pero no siempre alcanzan para saber si una estrategia está generando crecimiento.

En una empresa B2B, conseguir muchos leads puede parecer un buen resultado hasta que ventas descubre que pocos cumplen con el perfil esperado. En ecommerce, reducir el costo de adquisición pierde parte de su valor si los clientes obtenidos tienen una recurrencia muy baja.

Por eso, cuando el modelo de negocio lo permite, conviene evaluar si el equipo puede relacionar marketing con indicadores posteriores como calidad de leads, oportunidades, pipeline, ingresos o recurrencia.

Esto no significa que todas las estrategias deban llegar obligatoriamente hasta revenue. Significa que la medición debería acompañar al objetivo real de la empresa y no limitarse a aquello que cada plataforma permite mostrar con mayor facilidad.

4- Que pueda explicar cómo utiliza datos e inteligencia artificial

Decir que una empresa trabaja con inteligencia artificial ya aporta poca información. La cuestión es entender para qué la utiliza.

La IA puede intervenir en análisis de datos, investigación, segmentación, automatizaciones, creatividad o detección de patrones. También empieza a modificar disciplinas como SEO, donde la visibilidad ya no depende únicamente de los resultados tradicionales de los buscadores, sino también de AI Overviews y motores generativos.

Pero incorporar más tecnología no garantiza una mejor estrategia.

Una herramienta sofisticada aplicada sobre datos desordenados puede acelerar una mala decisión. Del mismo modo, automatizar un proceso que no aporta valor solo permite ejecutarlo más rápido.

Por eso, la tecnología debería evaluarse en función del problema que resuelve. Una agencia debería poder explicar con claridad dónde utiliza IA, qué mejora con ella y qué decisiones siguen dependiendo del criterio de sus especialistas.

5- Que pueda demostrar cómo trabaja, no solo qué resultados obtuvo

Los casos de éxito suelen ocupar un lugar importante al momento de comparar alternativas, aunque los porcentajes aislados dicen menos de lo que parece.

Un crecimiento elevado de tráfico puede partir de una base pequeña. Un ROAS alto puede provenir de campañas que capturan demanda ya existente. Un aumento de conversiones tampoco explica por sí mismo qué acciones generaron ese cambio.

Por eso, además del resultado final, conviene observar qué problema existía, qué hizo el equipo y cómo se midió el impacto.

También es útil entender cómo será la relación cotidiana. Quiénes trabajarán efectivamente en la cuenta, con qué frecuencia se revisarán resultados, qué acceso tendrá la empresa a la información y cómo se gestionarán los cambios de prioridades.

Una buena relación con un partner externo debería simplificar la operación. Si el equipo interno tiene que coordinar permanentemente proveedores, trasladar información entre disciplinas o reconstruir por su cuenta qué está ocurriendo, parte del valor de externalizar se pierde.

El punto de partida está en el problema

No existe una estructura que sea adecuada para todas las empresas. Un negocio con una dificultad puntual puede necesitar un especialista, mientras que otro puede tener buenos equipos y herramientas, pero encontrar el principal freno en la falta de coordinación entre ellos.

Por eso, antes de comparar precios, cantidad de servicios o tecnologías disponibles, conviene identificar dónde se está perdiendo crecimiento. Puede ser en la adquisición, la conversión, el seguimiento comercial, la medición o en la conexión entre varias de esas etapas.

Esa respuesta probablemente diga más sobre qué tipo de agencia o partner conviene buscar que cualquier listado de capacidades.