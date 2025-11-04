Uno Santa Fe | Información General | salario

Convocaron al Consejo del Salario Mínimo: cuándo definen aumento de sueldos y prestaciones

Se reunirán virtualmente para definir el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y las prestaciones por desempleo

4 de noviembre 2025 · 07:56hs
El gobierno nacional convocó al Consejo Nacional del Empleo

El gobierno nacional convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El Gobierno Nacional convocó oficialmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 26 de noviembre, con el objetivo de definir un nuevo aumento del salario mínimo y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo.

La convocatoria se formalizó este martes a través de la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, y lleva la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.

Según la resolución, la jornada se desarrollará de forma virtual y el cronograma será el siguiente:

  • A las 10: Se reunirá la "Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo". El objetivo es tratar la "Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil" y la "Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo".
  • A las 12.30: Se convocó a la sesión plenaria ordinaria para tratar los temas elevados por la comisión.
  • A las 14: Se fijó la segunda convocatoria a sesión plenaria, en caso de ser necesaria.

El plenario del Consejo, integrado por dieciséis (16) representantes de los empleadores y dieciséis (16) de los trabajadores, deberá así fijar los nuevos montos que regirán en los próximos meses.

