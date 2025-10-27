La noticia se dio a conocer este lunes por la mañana. La resolución es del juez en lo Criminal y Correccional, Alejandro Litvack, quien lo indagó hace 10 días

Cristian Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima. Así lo decidió el juez Alejandro Litvack.

Se trata del caso del joven cuyo cadáver fue hallado enterrado en una casa de Coghlan de forma casual mientras se desarrollaba la excavación para una obra. El excompañero de la víctima estaba acusado de encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas por haber presuntamente ocultado el cuerpo en el jardín de su vivienda.

El viernes 17 de octubre Graf se había presentado en el juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 56 y por primera vez fue indagado por uno de los crímenes más sorprendentes de los últimos tiempos que, hasta ese momento, lo tenía como principal protagonista.

Según detalló Clarín, estuvo más de tres horas declarando y, según había anticipado su defensa, su versión fue que él no tiene nada que ver, que el cuerpo fue enterrado en el terreno lindero -aunque el examen del Equipo Argentino de Antropología Forense determinó lo contrario- y que no puede explicar la casualidad de que el muerto haya sido su compañero de colegio.

Además, sostuvo que ni él ni nadie de su familia sabían que a pocos metros de su pileta había un cadáver. Contó que con Diego se conocían porque en el año 1983 habían sido compañeros de colegio, pero no tenían ningún tipo de relación.

Diego Fernández tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984. "Me pidió plata para el colectivo, me dijo que iba a lo de un compañero y se fue comiendo una mandarina. Ahora encontraron esos huesitos", le contó su madre Irma Lima (87) a medio citado.

Graf fue indagado por "encubrimiento" tomando en cuenta sus actos tras el hallazgo del cuerpo, el 20 de mayo pasado. El fiscal no lo acusó de "homicidio" o de participación en el homicidio porque la ley argentina establece que una causa prescribe en un máximo de 15 años a partir de cometido el hecho y en este caso transcurrieron 41.

Ahora el juez Alejandro Litvack resolvió sobreseerlo por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández, que se encamina a quedar impune.