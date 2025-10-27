Uno Santa Fe | Información General | Encubrimiento

Cristian Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

La noticia se dio a conocer este lunes por la mañana. La resolución es del juez en lo Criminal y Correccional, Alejandro Litvack, quien lo indagó hace 10 días

27 de octubre 2025 · 10:26hs
Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

gentileza

Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

Cristian Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima. Así lo decidió el juez Alejandro Litvack.

Se trata del caso del joven cuyo cadáver fue hallado enterrado en una casa de Coghlan de forma casual mientras se desarrollaba la excavación para una obra. El excompañero de la víctima estaba acusado de encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas por haber presuntamente ocultado el cuerpo en el jardín de su vivienda.

El viernes 17 de octubre Graf se había presentado en el juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 56 y por primera vez fue indagado por uno de los crímenes más sorprendentes de los últimos tiempos que, hasta ese momento, lo tenía como principal protagonista.

Según detalló Clarín, estuvo más de tres horas declarando y, según había anticipado su defensa, su versión fue que él no tiene nada que ver, que el cuerpo fue enterrado en el terreno lindero -aunque el examen del Equipo Argentino de Antropología Forense determinó lo contrario- y que no puede explicar la casualidad de que el muerto haya sido su compañero de colegio.

Además, sostuvo que ni él ni nadie de su familia sabían que a pocos metros de su pileta había un cadáver. Contó que con Diego se conocían porque en el año 1983 habían sido compañeros de colegio, pero no tenían ningún tipo de relación.

Diego Fernández tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984. "Me pidió plata para el colectivo, me dijo que iba a lo de un compañero y se fue comiendo una mandarina. Ahora encontraron esos huesitos", le contó su madre Irma Lima (87) a medio citado.

Graf fue indagado por "encubrimiento" tomando en cuenta sus actos tras el hallazgo del cuerpo, el 20 de mayo pasado. El fiscal no lo acusó de "homicidio" o de participación en el homicidio porque la ley argentina establece que una causa prescribe en un máximo de 15 años a partir de cometido el hecho y en este caso transcurrieron 41.

Ahora el juez Alejandro Litvack resolvió sobreseerlo por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández, que se encamina a quedar impune.

Encubrimiento Cristian Graf Diego Fernández Lima
Noticias relacionadas
Javier Milei

Javier Milei: "El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

impuesto a las ganancias: los detalles de las mejoras del regimen de reduccion de anticipos

Impuesto a las Ganancias: los detalles de las mejoras del régimen de reducción de anticipos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Subas de hasta el 35% en las acciones argentinas en Wall Street

Subas de hasta el 35% en las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria libertaria

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"