Cristina Kirchner se expresó sobre su situación procesal, según la cual no podrá ejercer cargos públicos. Además, destacó el trabajo de Massa: "Agarró una papa caliente"

Este jueves la vicepresidenta Cristina Kirchner brindó una entrevista, donde indicó que su situación procesal es de "libertad condicional técnicamente". Además, no ahorró en críticas hacia la Corte Suprema de Justicia, a quien le cuestionó sus decisiones en torno a la Ley de Medios y la suspensión de elecciones en Tucumán y San Juan.

La exmandataria usó ese término sobre su situación judicial y aclaró que no se trata de una "frase que quede bien", en una entrevista con el canal C5N, donde también advirtió que la Corte Suprema "viene contra el sistema democrático". Para la ex mandataria, el máximo tribunal judicial "se va a animar a todo", luego de las cautelares que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán el último fin de semana.

"Con una cautelar de la Corte mantuvieron suspendida la aplicación de Ley de Medios. ¿Alguien tiene alguna duda después de lo que pasó con Tucumán y San Juan? 72 horas antes de que empezara la veda, suspenden dos elecciones, después de un fin de semana donde había habido elecciones que fueron muy desfavorables para Juntos por el Cambio, activaron el dispositivo. Y ahora parece que viene Formosa. Se van a animar a todo", indicó. En ese sentido, dijo que la Corte Suprema "viene por el sistema democrático" y señaló que "se ha constituido en una camarilla de tres personas". Sostuvo que "debería preocupar a todos" el accionar del organo judicial y que "en cualquier otro país del mundo" el caso tendría "magnitud".

corte suprema nacion integrantes.jpg Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación google

Por otro lado, destacó que hubo un "castigo social" a los jueces que se vieron involucrados en el supuesto caso de dádivas en Lago Escondido, Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials. "Hay castigo social pero no institucional", dijo la vicepresidenta y se refirió a los alumnos de la Facultad de Derecho que no quisieron asistir a la cátedra de Ercolini. "El juez que me procesó en la causa Vialidad, metió presos a los dueños de este canal, armó facturas truchas para ocultar las dádivas de los jefes de Clarín. Si alguien pensaba que el lawfare era una construcción partidaria, la foto de Lago Escondido es muy clara", manifestó la vicepresidenta en la entrevista.

Fue más allá al denunciar que en la actualidad "se hace política en Tribunales" a partir del "partido judicial" que está "asociado" con la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC). "La política no fue así hasta 2015, pero "a partir de diciembre de 2015 y 2016 ya había habido atisbos de judicialización de la política", puntualizó Cristina.

Cristina Kirchner aseguró que el sector agrícola "no genera muchos puestos de trabajo"

En otro orden, la vicepresidenta apostó por "definir un desarrollo industrial que permita exportar tecnología y valor agregado, porque eso implica salarios bien remunerados", en lugar de "poner toda la expectativa en los precios de commodities" que, dijo, "son de carácter internacional pero no te aseguran un flujo constante". "El sector agrícola no genera muchos puestos de trabajo y salarios bien remunerados", planteó.

cristina massa despacho senado.jpg

Recordó cuál era la situación durante su período como jefa de Estado, hasta el año 2015. "Teníamos el mejor salario de América Latina" y la gente "podía comprar hasta 2.500 dólares por mes y hoy muy pocos pueden eso, hay que saber diferenciar los distintos problemas que tiene la economía. En una economía bimonetaria como Argentina, el endeudamiento vertiginoso que hizo el macrismo, la combinación con tasa alta de interés, cuando se van los dólares se produce un proceso inflacionario", observó.

Señaló que es "necesario un acuerdo entre "todos los partidos políticos" para resolver "qué hacemos con la economía bimonetaria" en Argentina y destacó el trabajo de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía. "Massa agarró una papa caliente. Necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. El año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares, solamente entre el Fondo, acreedores privados, deuda privada, sin contar organismos multilaterales. Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria, en qué hacemos con la economía bimonetaria, quién se lleva los dólares", expresó Fernández en la entrevista con el periodista Pablo Duggan.

"Si las operaciones inmobiliarias se hacen en dólares, la gente quiere ahorrar en dólares, necesitás dólares para producir y, si además necesitás pagar la deuda, los dólares no alcanzan", planteó.

