Reforma laboral: así será el nuevo recibo de sueldo que mostrará todos los descuentos y aportes

La reglamentación de la reforma laboral incorpora cambios en la liquidación salarial. El nuevo formato permitirá conocer con mayor detalle cuánto aporta el empleador, qué retenciones se aplican y cuál es el destino de esos fondos.

Nuevo formato de recibo de sueldo: La reglamentación de la reforma laboral introduce cambios para transparentar aportes y retenciones, detallando el costo total laboral.

La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional introdujo modificaciones en el formato de los recibos de sueldo con el objetivo de brindar mayor transparencia sobre los costos laborales y las retenciones que se aplican a los salarios.

Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , el nuevo esquema permitirá que los trabajadores identifiquen de manera más clara la diferencia entre el costo total que asume una empresa por cada empleado y el monto que finalmente percibe el trabajador en su bolsillo.

“Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible”, sostuvo el funcionario al presentar los alcances de la medida.

Cómo será el nuevo recibo

El recibo estará organizado en tres secciones diferenciadas para facilitar la lectura y comprensión de cada concepto.

En el primer apartado se detallarán todas las contribuciones que realiza el empleador. Allí se incluirán los aportes destinados a organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otros entes. Desde el Gobierno consideran que este segmento permitirá visualizar el costo laboral completo que afronta la empresa.

El segundo cuerpo mantendrá el formato tradicional utilizado hasta ahora. En esta sección se consignará el salario bruto del trabajador y se aplicarán los descuentos correspondientes hasta llegar al sueldo neto o de bolsillo.

CAMBIOS EN EL RECIBO DE SUELDO

Por último, el tercer apartado incorporará una representación gráfica de la denominada “cuña fiscal y sindical”, es decir, todos los montos que se descuentan o se aportan por encima del salario neto. El objetivo es mostrar de manera clara cuánto dinero se destina a impuestos, aportes y contribuciones, así como también identificar el destino específico de esos recursos.

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Mayor transparencia

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la iniciativa apunta a que cada trabajador pueda conocer con precisión cómo se compone su remuneración y cuál es el recorrido de los fondos que se descuentan o aportan en el marco de la relación laboral.

La medida forma parte de los cambios contemplados en la reforma laboral y busca ofrecer una visión más completa sobre el sistema de aportes, contribuciones y cargas asociadas al empleo formal en Argentina.