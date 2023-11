Debate presidencial: Milei pidió modificar las reglas para poder leer pero el cambio no fue autorizado

El equipo del candidato de La Libertad Avanza (LLA) solicitó que se pueda leer en plena contienda pero la Cámara Nacional Electoral ratificó que las reglas no se van a modificar.

“Cabe aclarar que las reglas volcadas en el eglamento Debate 2023 Segunda Vueltafueron consentidas y aceptadas por los representantes legales de ambos candidatos y puestas en conocimiento de los medios de comunicación, el día 1º de noviembre del corriente año en la Sala de Audiencias de la CNE”, se indica en la presentación de Olmos.

En ese sentido, se remarca que “a 48 horas de realizarse el debate de candidatos que obliga la ley 27.337, no resulta transparente de cara a la ciudadanía que alguna de las partes pretenda reinterpretar las reglas establecidas y publicadas que regirán el desarrollo del mismo.

No obstante, La CNE estableció que en el debate presidencial que se desarrollará el domingo de cara al balotaje, los candidatos no iban a poder leer apuntes ni disponer de “ayuda memoria” en sus respectivos atriles. Entonces surgió un interrogante: ¿Qué pasa si el libertario decide no presentarse?

Embed SANTA FE | Recuerdan que las autoridades de mesa del balotaje serán las mismas que concurrieron para la elección general https://t.co/EkPm7Dy33R — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 10, 2023

Lo cierto es que en el caso de que el candidato presidencial de La Libertad Avanza decida faltar al segundo y último debate presidencial, el mismo no se suspende. Por el contrario, quien así lo haga contará con todo el tiempo necesario para expresar sus propuestas a la ciudadanía.

"La transmisión no se suspende, empieza a las 9 de la noche con que imagen: van haber cuatro cámaras, dos para cada candidato y una para tomar a los dos la mismo tiempo. En su atril estará Sergio Massa y en el otro atril un cartel que diga el nombre de Javier Milei y nada más. No se suspende", informaron fuentes cercanas a la organización del babate presidencial previo al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Además de ello, el candidato que decida ausentarse tendrá la suspensión como multa de toda la publicidad electoral en medios de comunicación.