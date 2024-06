Desaparición de Loan, minuto a minuto de la búsqueda: "Seguimos creyendo que se perdió"

Actualización

19/6 18:34

Abogado del papá de Loan: “Seguimos creyendo que se perdió”

Roberto Méndez, defensor del papá del chico desaparecido, dio detalles elocuentes de cómo fue la reconstrucción de los menores en el lugar donde Loan fue visto por última vez.

“Todos los nenes comentaron el paso a paso, hicieron una reconstrucción de los hechos y hasta respondieron preguntas”, detalló con la prensa Méndez.

Además, confirmó que los relatos “son coherentes” y “coinciden con lo que dijeron en la cámara gesell”.

Otro de los pormenores importantes que resaltó el abogado es que “todos fueron específicos en dónde estaba cada uno al momento de que Loan se fue”.

“Durante la reconstrucción hice un cálculo, del lugar marcado a la casa de la abuela había 576 metros y yo tardé 7 minutos, 36 segundos”, explicó.

Con relación al momento en el que el menor de cinco años desapareció, señaló: “Los chicos dijeron que jugaron con insectos, salieron del costado del árbol de naranja y se fueron para un alambrado, cuando se dan vuelta observan que Loan se fue para un costado”.

Al ser consultado sobre porqué la mamá de Loan está otros dos abogados, respondió: “Cuatro colegas piensan mejor que dos. Fue una tía quien le sugirió tener otras dos defensas y me pareció razonable. Ya estuvimos conversando y todos queremos que aparezca el pequeño”.

Sobre la reconstrucción de los adultos, Méndez destacó que se harán más adelante y que “sería preferible que lo hagan por separado”.

“Es muy complejo y dinámico el caso, no vemos otras pruebas por las que no pensar que se perdió. Hay minutos en los que no se sabe qué hicieron y tenemos que empezar a tener más información”, finalizó.

Actualización

19/6 18:18

“Mis defendidos son inocentes”, sostuvo el abogado de los detenidos

Jorge Monti, abogado de los tres detenidos, habló con los medios presentes en Corrientes y sostuvo que sus defendidos "son inocentes”.

“Entiendo que necesitamos un tiempo porque esuna causa que dispone de pocas pruebas. Es un caso rarísimo donde no conseguimos pruebas suficientes, donde aparecen elementos extraños”, indicó.

Con respecto a la reconstrucción de los menores en la zona donde desapareció Loan, señaló: “Se realizó un acto procesal muy valioso porque se mostraron colaborativos. Coincide con lo dado a conocer de la cámara gesell".

A su vez, adelantó que las pruebas que mañana se presentarán "van a generar mucho ruido".

Otra de las cuestiones a resaltar es que puso en duda la principal hipótesis de la desaparición del menor: “No creo que se haya perdido”.

Por último, nuevamente ratificó que en primera instancia los menores fueron con más adultos y por eso pide la imputación de la tía del menor: “Me explicaron que ella se volvió a mitad de camino y por eso no la ubican en el lugar”.

Actualización

19/6 17:47

Refuerzan la búsqueda de Loan

Las fuerzas de seguridad reforzaron los operativos de búsqueda del niño en zonas más inhóspitas, por una orden de la Fiscalía.

En este sentido, se incorporaron perros de la Policía del Chaco, y drones de la Policía de Misiones en tanto que sobrevuela el helicóptero del Gobierno de la Provincia.

Con personal especializado iniciaron un "peinado" de todos los montes y zonas más inhóspitas, en toda el área más cercana al punto donde fue visto por última vez el niño en la siesta del jueves.

En los rastrillajes trabajan infantes que recorren a pie las áreas, Policías de Caballería, y la división Canes. Desde el primer momento se usaron drones enviados desde la Jefatura de Policía. También, personal del Ejército Argentino, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

Además se resalta la colaboración de Defensa Civil , Salud Pública y miembros de los Bomberos de la Policía y de los Voluntarios de toda la provincia.

Actualización

19/6 17:30

Un fiscal de Goya se suma a la investigación

Guillermo Barry, fiscal de Goya, se incorpora a la causa para acompañar a Juan Carlos Castillo.

Actualización

19/6 17:23

Los tres detenidos marcaron donde vieron por última vez al niño

Un móvil policial trasladó a los detenidos hasta la zona donde Loan desapareció y allí marcaron el lugar donde lo vieron por última vez.

Se informó que el tío y la pareja fue hasta la zona, marcó donde perdieron de vista al menor y rápidamente fueron trasladados de vuelta a la cárcel.

Actualización

19/6 17:14

Piden que se impute y detengan a la tía de Loan

El abogado de los detenidos por la desaparición del menor solicitó que la tía, identificada como Laudelina Peña, sea citada a declarar, quede imputada y detenida. Además, apuntó contra otra familiar que estuvo en el almuerzo en el que fue visto Loan por última vez.

"Llama la atención de esta defensa que, entre las personas presentes y que acompañaron a los menores en la excursión hacia el naranjal, además de los imputados, se encontraban la señora Laudelina (tía de Loan) y Camila Gómez, que estaban en ese almuerzo y que no fueron imputadas", señaló Jorge Leandro Monti.

En este sentido, el letrado añadió: "En mi criterio, se trata de pruebas de suma importancia, pertinencia y relevancia para esta investigación, sobre todo cuando se podría cotejar falseamientos de la verdad por parte de las personas reflejadas en la fotografía mencionada, en tanto y en cuanto presentaron declaraciones policiales y periodísticas, pudiendo haber incurrido en falso testimonio y falsa denuncia".

Actualización

19/6 14:38

Harán la reconstrucción del hecho en los montes

Las autoridades llevarán a cabo una reconstrucción de los acontecimientos junto a los primos de Loan, que estuvieron con el menor el día de la desaparición.

Los niños fueron identificados como V.I.F. de 10 años, D.M.R. de 9, N.Y.F. de 8, Y.N. de 7 y J.A.B. de 6. Todos ellos prestaron testimonio en Cámara Gesell y contaron que Loan se fue “solo, a un lugar distinto, cuando volvía a la casa de la abuela” y que en el trayecto "se perdió".

19/6 13:43

Peritan el auto de uno de los detenidos

El ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, confirmó que se perita el auto de uno de los detenidos, tras un pedido del fiscal Juan Carlos Castillo.

Fue el funcionario quien sostuvo que en el peritaje al vehículo se busca encontrar rastros de Loan.

"Por lo que yo observo el fiscal no descarta ni una hipótesis, a tal punto que secuestró el vehículo de uno de los detenidos y ordenó que se haga la prueba por método odorológico que cuando al perro le hacen olfatear la ropa de Loan y verifica si estuvo dentro del vehículo”, aseguró en diálogo con LT7.

19/6 09:44

La Fundación La Alameda pidió que intervenga la Justicia Federal ante la posible hipótesis de trata

La organización no gubernamental pidió que la Justicia Federal intervenga ante la posible hipótesis de la trata de personas en el caso que conmueve a Corrientes.

Según supo Noticias Argentinas, el pedido fue hecho ante la PROTEX, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas que encabezan Alejandra Mangano y Marcelo Colombo.

Actualización

19/6 09:25

Los investigadores confirmaron que la media con sangre hallada por Kiara, la perra parte del equipo de canes en un área densamente arbolada, no es del pequeño.

De este modo, la Justicia comienza a finalizar los análisis de los elementos incautados durante los rastrillajes para poder así tener información certera de dónde está Loan.

Actualización

19/6 08:31

En la noche del martes un hombre llamó al 911 y denunció haber visto en Resistencia, Chaco, a Loan dentro de una camioneta el pasado jueves, día que desapareció.

Desde el medio Diario Chaco indicaron que en la denuncia el hombre vio una camioneta Toyota Hilux color blanca, con vidrios polarizados, detenerse en la Ruta Nacional N° 11. Del vehículo descendieron un mayor con un menor, que describió que se trataba de Loan.

Según detalló, el niño vestía una remera azul y jeans, y aparentemente se sentía descompuesto, ya que vomitó en una bolsa.

Como ocurre en todos los casos, las autoridades ahora investigan para saber si es verídica o no la denuncia que realizó la persona, ya que en estos seis días de búsqueda hubo miles de llamados falso al 134.

Actualización

19/6 07:16

Las autoridades informaron que este miércoles aumenta el rango de rastrillajes para encontrar a Loan Danilo Peña ante la incorporación de efectivos de Salta y Mendoza, junto con dos expertos en búsqueda.

En el sexto día de búsqueda crece el escenario de misterio e incertidumbre y los investigadores resaltan que son horas claves para encontrar al menor.

Durante este martes, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva de los detenidos Bernardino Antonio Benítez, tío de la victima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Para el juez, los tres son culpables del delito de abandono de persona, ya que eran garantes del cuidado de Loan.

Actualización

18/6 18:02

En medio de la búsqueda de Loan Danilo Peña, encontraron una media con manchas de sangre y los investigadores analizan si pertenece al menor de cinco años.

La prenda fue descubierta por por los equipos de búsqueda en un área densamente arbolada y con el trabajo de “Kiara”, la perra que es parte del equipo.

Actualización

18/6 16:05

En medio de los intensos operativos en Corrientes, habló María, la mamá de Loan y manifestó: “Alguien se lo llevó”.

La mujer sostiene que está perdido en el monte, pero que algo más pasó: “Espero que aparezca mi hijo, alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado”.

Además, dijo que “lo está buscando mucha gente” y reveló que el fiscal le aclaró que “no van a parar hasta que lo encuentren”.

“Creo en cómo están trabajando. Quiero que lo encuentren vivo y sano, eso es lo que pido yo”, expresó.

En relación a la detención de su cuñado, señaló: “No hay que confiar más en nadie. Ellos son los responsables porque se llevaron al nene con ellos”.

Por último, Maria agregó que “es muy chiquito, tiene solo cinco años y lo dejaron solo”. Concluyó diciendo: “Yo no duermo, amanezco despierta. Estaba en la casa de mi suegra y volví ayer a mi casa, pero no duermo”.

Actualización

18/6 15:59

En las últimas horas se acentuaron los operativos de búsqueda del menor de cinco años que permanece desaparecido desde el jueves pasado.

De este modo, la Unidad Fiscal de Goya, cargo de la investigación ordenó la realización de peritajes y distintas diligencias con el fin de profundizar la obtención de evidencias que den con el paradero de Loan.

Continúan la búsqueda con turnos de 12 horas la Policía de Corrientes de grupos especiales, Policía Rural y Ecológicas y de todas las comisarías de la zona. Los rastrillajes los llevan a cabo los infantes, así como integrantes de la Policía montada, o de la división Canes.

Además de la Policía local, se sumó personal del Ejército, de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, así como Defensa Civil, Salud Pública y miembros de los Bomberos de la Policía y de los Voluntarios de toda la provincia.

image.png

Actualización

18/6 14:03

El juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva para el tío del niño Loan y una pareja por el descuido del pequeño, quien por estas horas está desaparecido.

Lo hizo por pedido del Fiscal del caso Juan Carlos Castillo quien considero que los tres son culpables del delito de abandono de persona.

Para el Fiscal los tres son responsables por descuido del niño, quien hoy está desaparecido desde el jueves pasado en un campo de la localidad de 9 de julio en la provincia de Corrientes .

image.png

image.png

Según la hipótesis Fiscal los tres pusieron en una situación de “ desamparo" del niño de cinco años, aunque no descarta otra explicación que tenga que ver con la intervención de terceras personas.

Por ahora seguirán detenidos Bernardino Antonio Benítez, tío de la victima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Actualización

18/6 12:32

Los operativos en Corrientes no cesan y los medios de comunicación presentes en el lugar captaron a cuatro efectivos de la Policía Rural de la provincia dentro de un pantanal.

Aunque no hay información certera, los agentes ingresaron a la tierra pantanosa para sumar más zonas rastrilladas en la búsqueda del menor de cinco años.

Actualización

18/6 11:16

Mientras siguen los continuos rastrillajes, el fiscal Juan Carlos Castillo resaltó que en las próximas horas indagará a los tres imputados por el delito de abandono de persona.

“La indagatoria la voy a realizar en breve. Somos muy respetuosos de la información que vayan a dar. No se descarta que cambie el rumbo de la investigación”, detalló.

Sobre las imputaciones, que se dieron a conocer durante la jornada del lunes, Castillo indicó: “Estamos trabajando con abandono de persona que son las evidencias fuertes que tenemos, pero no descartamos otras hipótesis. Es una investigación amplia y compleja”.

“Tenemos que el niño se perdió en el monte, pero no descartamos que pueda haber pasado otra cosa. Estamos haciendo todo lo que se pueda, analizamos toda la información que tenemos”, remarcó en diálogo con TN.

Para el fiscal, el tío y la pareja detenida "colocaron al niño en una situación de abandono porque no tenían autorización del padre para tomar naranjas en el monte”.

“Tenemos huellas de las zapatillas del nene. Anoche se sumó una naranja que podría guardar relación porque está en el camino de la naranja y la zapatilla. Se está realizando análisis científicos en ese sentido. Se han encontrado huellas que a mi entender no son, pero la tomamos”, finalizó.

Actualización

18/6 10:25

Un miembro de la división de canes de la Policía Federal Argentina explicó por qué hubo un operativo en un pozo cercano a la casa de la abuela de Loan: “Estamos rastrillando todo el sector”.

"Son directivas que recibimos por parte de la Policía de Corrientes", detalló Leandro Sánchez respecto a quien les dio la orden para peritar.

Al ser consultado sobre el motivo por el que vuelven a pasar por sectores ya investigados, respondió: “Es bueno volver a a recorrer estos lugares, pese a que ya fueron peritados, para buscar puntos de interés”.

“La Policía de la provincia nos dio ropa de Loan para que los perros puedan seguir su rastro”, indicó.

Por último, enfatizó que la búsqueda del menor no cesa: “Nunca nos detenemos. Cuando un perro descansa, salimos con otro”.

Actualización

18/6 10:00

Con los nuevos rastros encontrados durante los peritajes, el abogado de la familia de Loan, Roberto Méndez, dio a conocer algunos detalles respecto a cómo está la causa.

“No quiero entorpecer la investigación, pero están apareciendo algunas huellas e indicios de que podría, por lo menos hasta hace algunas horas, estar con vida”, detalló.

En diálogo con Ari Paluch por Radio Rivadavia, Méndez contó el arduo trabajo que se lleva a cabo desde hace cinco días: "Lo más exhaustivo lo hacen durante el día, como para tener una buena visibilidad de todo, y a la noche se sigue trabajando, pero de manera más cautelosa".

Acerca de cuándo podría finalizar el enorme operativo, el abogado respondió: “Depende directamente de Nación y después es lo que la Policía de Corrientes pueda continuar, pero ya va a ser más limitado, porque se va a hacer con los recursos provinciales”.

Sobre las detenciones e imputaciones, destacó: “Al momento de las declaraciones que ellos le dieron al papá de Loan, con las que dieron ante la autoridad policial, hubo inconsistencia y contradicciones, eso es lo que llevó a la decisión del fiscal”.

Actualización

18/6 09:40

Los efectivos que están en el operativo realizan un rastrillaje en un pozo hallado en la casa de la abuela del nene de cinco años.

Mientras sigue la búsqueda contrarreloj con drones especiales en toda la zona rural, en el operativo del pozo encontrado, a 100 metros de la vivienda, trabaja la unidad canina.

image.png

Actualización

18/6 08:48

En medio de una enorme incertidumbre por el caso de Loan Danilo Peña, Maria Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera, la menor desaparecida hace casi 16 años en un camping de Tierra del Fuego, contó el continuo dolor y la importancia del Alerta Sofía.

Alerta Sofía.jpg María junto a Sofía

“La alerta Sofía tiene que ser inmediata y acá en el caso de Loan vi que pasaron 24 horas. Cuando desaparece un nene debería ser ya y no que pasen una cantidad de horas”, manifestó.

En diálogo con Así Nos Va por radio Splendid AM990, Delgado expresó: “Es terrible que pasen las horas y va creciendo la desesperación”.

Con respecto a estas causas, similares a la que tuvo que vivir hace más de 15 años con la desaparición de su hija, la mujer respondió: “Cuando pasa un caso así yo estoy muy pendiente mirando”.

“Es triste y es difícil, somos mamás que aún no tenemos respuestas”, sostuvo Delgado.

Actualización

18/6 07:45

El presidente de la asociación civil Escuela Canina Catástrofes, Juan Carlos Lombardi, explicó que el paso de las horas sin novedades del menor complican aun más la búsqueda. Comunicó que “después de 72 horas es más complicado buscar a una persona. Un nene de 5 años puede llegar a caminar 12 kilómetros”.

En diálogo con TN, el experto indicó que existen dos posibles factores: "Alguien lo levantó de la zona o lamentablemente estamos buscando algún delito".

Por último, Lombardi manifestó: "Estamos esperando la orden para poder llevar dos perros de rastros específicos para no descartar nada. No perdemos la esperanza de encontrarlo con vida".

Operativo Loan Danilo Peña

Actualización

18/6 07:16

En medio del operativo nocturno para encontrar a Loan, que contó con drones especiales y personal de Gendarmería, se hallaron posibles rastros de sangre y una naranja pelada. Estos elementos encontrados son importantes para la causa y por este motivo fueron incautados para peritarlos y así constatar, si la sangre es del menor de cinco años.

image.png

El ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, informó que Gendarmería estará a cargo del operativo nocturno para encontrar a Loan Danilo Peña: “Vamos a seguir buscándolo hasta que el fiscal nos diga basta”.

Por su parte, la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Sifebu), Leticia Risco, señaló en declaraciones televisivas que Gendarmería será la encargada de realizar las búsqueda en las inmediaciones de la estancia Las Lagunas.

"Estamos trabajando con la Alerta Sofía inmediatamente desde que se tomó conocimiento del caso. Se estableció un equipo de trabajo en la provincia con las autoridades que tienen a cargo la causa y se está buscando intensamente. La gendarmería comenzará el operativo de noche, como se hizo ayer", consideró la mujer al tiempo que confirmó que los gendarmes estarán acompañados por la Policía Rural.

A su vez, Risco pidió a la población que “deje agua y alimentos donde se hallaron las huellas por si Loan está deambulando”. Además, añadió: “Si caminó todo esto, es porque está deshidratado”.

En la tarde de este lunes el subdirector de Defensa Civil Bruno Lovinson indicó que se encontraron "huellas humanas pequeñas" que podrían ser del niño.

Movilización de Red Solidaria en Plaza de Mayo

La ONG marchó esta tarde a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida del menor de cinco años. Los manifestantes mostraron carteles con la cara de Loan y reclaman que se difunda en todo el país.

