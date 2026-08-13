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Detuvieron al falso neurocirujano que estafó a una familia que junta fondos para el tratamiento de su hijo

El neurocirujano trucho fue arrestado y se negó a declarar. Claudia, la mamá del nene con parálisis cerebral que le transfirió 800.000 pesos, expresó alivio

13 de agosto 2026 · 11:12hs
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Detuvieron al falso neurocirujano que estafó a la familia de Tomi

Detuvieron al falso neurocirujano que estafó a la familia de Tomi, que junta fondos para el tratamiento de su hijo

El falso neurocirujano que estafó a una familia de Timbúes que recauda fondos para mejorar la calidad de vida de su hijo Tomás, un nene de cuatro años con parálisis cerebral, quedó detenido en las últimas horas en el barrio porteño de Almagro.

Así se lo informaron otras víctimas del mismo hombre a Claudia, la mamá del nene, quien le transfirió 800.000 pesos al delincuente porque le prometía habilitar un tratamiento en el exterior para el nene y una silla postural, haciéndose pasar por un reconocido profesional médico de Buenos Aires.

Este miércoles, en diálogo con El Tres, Claudia expresó alivio por la detención del sujeto ya que, dijo, eso evitará que le pase a otras personas. “Ojalá que puedan hacer justicia, porque hay mucha gente que fue estafada y engañada, porque realmente busca a personas que están en un estado muy vulnerable como el mío”, manifestó la mamá de Tomi.

Por otra parte, Claudia dijo al programa De 12 a 14 que hubo varias familias afectadas con casos similares y les recomendó hacer la denuncia para que sigan las acciones legales contra el estafador que, según le comentaron, por ahora se negó a declarar.

El sujeto que se hizo pasar por neurocirujano estafó a otras familias

“A mí me dijo que nos iba a ayudar con el tratamiento de Tomi con una silla que, gracias a la nota que nos hicieron ustedes, finalmente nos donaron y ahora Tomi la puede usar en su día a día. Yo le creí todo eso. Creo que fue en donde más me dolió, porque ahora me pregunto: ¿cómo voy a confiar? Pero yo confié porque estaba, estoy muy desesperada. Solamente quiero ver a mi hijo bien”, dijo Claudia.

La silla que necesitaba Tomás y por la que llegaron a ofrecerle nueve tras la difusión del caso le mejora la calidad de vida al poder llegar cómodo a sus sesiones de kinesiología y a sus terapias. Pero además, Claudia está recolectando fondos para pagar un costoso tratamiento en México el 4 de septiembre.

Cuando le pasó los 800.000 pesos al falso cirujano que la estafó, estaba por llegar a los 4.000 dólares de recaudación y hoy tiene 8.000 dólares. Pero le faltan otros 37.000 dólares que espera poder juntar en poco más de 20 días. “Por mi hijo voy hasta el fin del mundo. Quiero que Tomi camine y falta muy poquito”, añadió Claudia.

Para colaborar, su teléfono es 3476 270 252 también se pueden contactar con la familia a través de la cuenta de Instagram todosportomi1.

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