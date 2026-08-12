Alerta climática: el planeta registró el segundo julio más caluroso de la historia

La temperatura media global llegó a 16,90 °C, cerca del récord de 2023. La Organización Meteorológica Mundial alertó sobre los estragos del calentamiento

El Servicio de Cambio Climático Copernicus confirmó que el último mes se posicionó como el segundo julio más cálido jamás registrado a nivel global, alcanzando una temperatura media de 16,90 °C . Este fenómeno, impulsado por intensas olas de calor en el hemisferio norte, quedó tan solo por detrás del récord histórico establecido en 2023.

Según los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el pasado mes registró una temperatura media global en superficie de 16,90 °C, ubicándose como el segundo julio más caluroso en los registros históricos (empatado con julio de 2024) y quedando apenas por detrás del récord absoluto alcanzado en julio de 2023.

El mundo registró el mes pasado el segundo julio más caluroso de la historia, en un contexto en el que el calor extremo, las constantes sequías y los incendios forestales afectaron gran parte del hemisferio norte, mientras que otras zonas experimentaron fuertes precipitaciones e inundaciones, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La temperatura media del aire en la superficie de la Tierra durante julio fue de 1,47 °C mayor

La temperatura media del aire en la superficie de la Tierra durante julio fue de 1,47 grados Celsius por arriba del promedio estimado para el período preindustrial de 1850-1900, de acuerdo con datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus citados por la OMM. Europa occidental experimentó el periodo junio-julio más caluroso jamás registrado.

Las altas temperaturas han continuado en agosto y varios países están enfrentando la cuarta ola de calor desde mayo, señaló la OMM.

"Lo que hemos atestiguado en los últimos meses es el efecto combinado del calentamiento a largo plazo y un patrón persistente de alternancia entre sistemas de alta y baja presión en todo el hemisferio norte", señaló el jefe de información climática de la OMM, John Kennedy.

Los sistemas de alta presión son comúnmente relacionados con las altas temperaturas y condiciones de sequía, mientras que los sistemas de baja presión tienden a propiciar un clima más frío y húmedo, señaló Kennedy, y añadió que estos patrones de alta presión pueden persistir durante días e incluso semanas, tal como ha ocurrido este año.

En Europa occidental, el prolongado periodo de calor extremo continuó, mientras la extensa sequía registrada entre marzo y junio persistió y se intensificó, detalló la OMM.

Se reportaron niveles extremadamente bajos de precipitaciones y de humedad en el suelo en Francia, España, partes de Alemania y Reino Unido, así como en algunas zonas más al este del continente.

El calor, la baja humedad en el suelo y las sequías han afectado severamente los ecosistemas y la agricultura, han reducido los niveles de agua en los ríos, afectado el transporte y la producción energética y han incrementado el riesgo de incendios forestales, señaló la OMM. Asimismo, julio experimentó una cantidad excepcional de incendios forestales en toda Europa occidental, tanto en términos de superficies calcinadas como de emisiones, concluyó la OMM.