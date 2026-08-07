Circula una falsa campaña atribuida a Pami que promete la entrega gratuita de computadoras a jubilados. El organismo confirmó que no existe dicho programa y alertó a los afiliados para que no compartan DNI, credenciales, claves bancarias ni códigos SMS con desconocidos, evitando así ser víctimas de estafas.
Alerta por estafas a jubilados: Pami desmiente la entrega gratuita de computadoras
Pami advierte sobre falsos mensajes que prometen computadoras gratis. Es una estafa para robar datos personales y bancarios a los afiliados
Cómo opera la estafa
Los ciberdelincuentes suelen contactar a las víctimas a través de WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas o correos electrónicos prometiendo un supuesto beneficio o equipamiento tecnológico sin costo. Para "acceder" al beneficio, solicitan datos sensibles o piden instalar aplicaciones en el celular.
Una vez que obtienen esta información o el acceso al dispositivo, pueden tomar el control de las cuentas bancarias o billeteras virtuales de los afiliados.
Qué hacer si se recibe uno de estos mensajes
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No responder ni interactuar: ignorar el mensaje y no hacer clic en ningún enlace ni descargar archivos adjuntos o aplicaciones que recibidas.
Nunca compartir información confidencial: ningún organismo oficial pedirá claves de homebanking, token bancario, códigos de verificación por SMS ni datos de las tarjetas.
Bloquear y reportar el contacto: si el mensaje llegó por WhatsApp o redes sociales, usar la opción de "Bloquear y Reportar" para que la plataforma tome medidas contra el perfil falso.
Borrar el mensaje: Evitar reenviarlo a otros contactos o grupos para no propagar el engaño.
Consejos para prevenir ciberdelitos y proteger los datos
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Verificar los canales oficiales: Pami no utiliza intermediarios. Las cuentas oficiales en redes sociales están verificadas con la tilde azul.
Recordar las políticas de la institución: Pami no llama ni envía mensajes para iniciar trámites de manera no solicitada.
No instalar programas desconocidos: ninguna gestión oficial exige instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales (Google Play Store o App Store).
Comunicarse por las vías formales: ante cualquier duda sobre la veracidad de un beneficio o trámite, consultar siempre directamente en:
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Teléfono: Llamando al 138 (Pami Escucha y Responde).
Web oficial: pami.org.ar
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Agencias de atención presencial: En la sede de Pami más cercana.
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Qué hacer si ya se compartieron los datos o se fue víctima
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Comunicarse de inmediato con el banco: Solicitar el bloqueo preventivo de las tarjetas y de la cuenta de homebanking.
Realizar la denuncia: acudir a la comisaría más cercana o realizar la denuncia ante la UFIPAMI (Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de Pami) o en la fiscalía especializada en ciberdelitos de la jurisdicción correspondiente.