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Alerta por estafas a jubilados: Pami desmiente la entrega gratuita de computadoras

Pami advierte sobre falsos mensajes que prometen computadoras gratis. Es una estafa para robar datos personales y bancarios a los afiliados

7 de agosto 2026 · 10:24hs
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Alerta por estafas a jubilados: Pami desmiente la entrega gratuita de computadoras

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Alerta por estafas a jubilados: Pami desmiente la entrega gratuita de computadoras

Circula una falsa campaña atribuida a Pami que promete la entrega gratuita de computadoras a jubilados. El organismo confirmó que no existe dicho programa y alertó a los afiliados para que no compartan DNI, credenciales, claves bancarias ni códigos SMS con desconocidos, evitando así ser víctimas de estafas.

Cómo opera la estafa

Los ciberdelincuentes suelen contactar a las víctimas a través de WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas o correos electrónicos prometiendo un supuesto beneficio o equipamiento tecnológico sin costo. Para "acceder" al beneficio, solicitan datos sensibles o piden instalar aplicaciones en el celular.

Una vez que obtienen esta información o el acceso al dispositivo, pueden tomar el control de las cuentas bancarias o billeteras virtuales de los afiliados.

Qué hacer si se recibe uno de estos mensajes

  • No responder ni interactuar: ignorar el mensaje y no hacer clic en ningún enlace ni descargar archivos adjuntos o aplicaciones que recibidas.

  • Nunca compartir información confidencial: ningún organismo oficial pedirá claves de homebanking, token bancario, códigos de verificación por SMS ni datos de las tarjetas.

  • Bloquear y reportar el contacto: si el mensaje llegó por WhatsApp o redes sociales, usar la opción de "Bloquear y Reportar" para que la plataforma tome medidas contra el perfil falso.

  • Borrar el mensaje: Evitar reenviarlo a otros contactos o grupos para no propagar el engaño.

Consejos para prevenir ciberdelitos y proteger los datos

  • Verificar los canales oficiales: Pami no utiliza intermediarios. Las cuentas oficiales en redes sociales están verificadas con la tilde azul.

  • Recordar las políticas de la institución: Pami no llama ni envía mensajes para iniciar trámites de manera no solicitada.

  • No instalar programas desconocidos: ninguna gestión oficial exige instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales (Google Play Store o App Store).

  • Comunicarse por las vías formales: ante cualquier duda sobre la veracidad de un beneficio o trámite, consultar siempre directamente en:

    • Teléfono: Llamando al 138 (Pami Escucha y Responde).

    • Web oficial: pami.org.ar

    • Agencias de atención presencial: En la sede de Pami más cercana.

Qué hacer si ya se compartieron los datos o se fue víctima

  • Comunicarse de inmediato con el banco: Solicitar el bloqueo preventivo de las tarjetas y de la cuenta de homebanking.

  • Realizar la denuncia: acudir a la comisaría más cercana o realizar la denuncia ante la UFIPAMI (Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de Pami) o en la fiscalía especializada en ciberdelitos de la jurisdicción correspondiente.

Pami jubilados computadoras estafas ciberdelitos
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