Alerta por estafas a jubilados: Pami desmiente la entrega gratuita de computadoras Pami advierte sobre falsos mensajes que prometen computadoras gratis. Es una estafa para robar datos personales y bancarios a los afiliados 7 de agosto 2026 · 10:24hs

Gemini IA Google Alerta por estafas a jubilados: Pami desmiente la entrega gratuita de computadoras

Circula una falsa campaña atribuida a Pami que promete la entrega gratuita de computadoras a jubilados. El organismo confirmó que no existe dicho programa y alertó a los afiliados para que no compartan DNI, credenciales, claves bancarias ni códigos SMS con desconocidos, evitando así ser víctimas de estafas.

José Busiemi José Busiemi Cómo opera la estafa Los ciberdelincuentes suelen contactar a las víctimas a través de WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas o correos electrónicos prometiendo un supuesto beneficio o equipamiento tecnológico sin costo. Para "acceder" al beneficio, solicitan datos sensibles o piden instalar aplicaciones en el celular.

Una vez que obtienen esta información o el acceso al dispositivo, pueden tomar el control de las cuentas bancarias o billeteras virtuales de los afiliados. Qué hacer si se recibe uno de estos mensajes No responder ni interactuar: ignorar el mensaje y no hacer clic en ningún enlace ni descargar archivos adjuntos o aplicaciones que recibidas.

Nunca compartir información confidencial: ningún organismo oficial pedirá claves de homebanking, token bancario, códigos de verificación por SMS ni datos de las tarjetas.

Bloquear y reportar el contacto: si el mensaje llegó por WhatsApp o redes sociales, usar la opción de "Bloquear y Reportar" para que la plataforma tome medidas contra el perfil falso.

Borrar el mensaje: Evitar reenviarlo a otros contactos o grupos para no propagar el engaño. Consejos para prevenir ciberdelitos y proteger los datos Verificar los canales oficiales: Pami no utiliza intermediarios. Las cuentas oficiales en redes sociales están verificadas con la tilde azul.

Recordar las políticas de la institución: Pami no llama ni envía mensajes para iniciar trámites de manera no solicitada.

No instalar programas desconocidos: ninguna gestión oficial exige instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales (Google Play Store o App Store).

Comunicarse por las vías formales: ante cualquier duda sobre la veracidad de un beneficio o trámite, consultar siempre directamente en: Teléfono: Llamando al 138 (Pami Escucha y Responde). Web oficial: pami.org.ar Agencias de atención presencial: En la sede de Pami más cercana.

Qué hacer si ya se compartieron los datos o se fue víctima Comunicarse de inmediato con el banco: Solicitar el bloqueo preventivo de las tarjetas y de la cuenta de homebanking.

Realizar la denuncia: acudir a la comisaría más cercana o realizar la denuncia ante la UFIPAMI (Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de Pami) o en la fiscalía especializada en ciberdelitos de la jurisdicción correspondiente.