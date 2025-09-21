Día del Estudiante: ¿por qué se celebra hoy 21 de septiembre?

Se celebra al estudiante en homenaje a la repatriación de los restos de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el padre de las aulas

Cada 21 de septiembre se festeja el Día del Estudiante en Argentina , y aunque en el imaginario colectivo el origen de dicha celebración está asociada al comienzo de la primavera , se trata de una mera coincidencia.

Es que el motivo de su conmemoración nada tiene que ver con la llegada de la estación que da la bienvenida a los días soleados y los planes al aire libre, sino que se constituye en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento , quien es considerado el “Padre de las aulas” , y un 21 de septiembre de 1888 se repatriaron sus restos.

Domingo Faustino Sarmiento, quien fue presidente de la Nación (1868-74), además de político, escritor, docente, periodista y militar argentino, a lo largo de su amplia trayectoria siempre sostuvo su lucha por la educación pública, objetivo que había comenzado en su etapa como gobernador de San Juan.

Durante sus mandatos, además de crear más de 800 escuelas de primeras letras y ampliar la población escolar de 30.000 a 110.000 estudiantes, consiguió promulgar la educación pública, obligatoria y gratuita.

Cada 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante

Bautizado el padre de la educación nacional por todos sus logros alcanzados, murió a los 77 años, un 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, donde vivía en ese entonces. Diez días después, los restos llegaron a Buenos Aires.

Sin embargo, la iniciativa de homenajearlo surgió unos años después de parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1902, Salvador Debenedetti, por entonces presidente del espacio de jóvenes alumnos, realizó la propuesta entre sus pares para que se homenajeara al “Padre del aula”. Rápidamente las autoridades de la casa de estudios la aprobaron.

Al principio, se celebraba solo en Filosofía y Letras, con actos en los que se sucedían diversos oradores que destacaban el legado de Sarmiento y la labor de los alumnos.

Luego, con el paso de los años, el festejo se expandió al resto de las facultades y más adelante, trascendió el ámbito académico. Incluso en la década del 20, Francisco García Jiménez, Ernesto Galeano y Carlos Guastavino crearon la “Canción del Estudiante”.

El día del Estudiante se caracteriza por ser una jornada que los jóvenes aguardan con muchas ansias para aprovechar del aire libre y realizar festejos a tono con el inicio de la primavera.