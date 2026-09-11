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Día del Maestro: por qué se celebra el 11 de septiembre

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Qué pasa con las clases y los docentes.

11 de septiembre 2026 · 07:42hs
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Día del Maestro: por qué se celebra el 11 de septiembre

Jose Busiemi

El Día del Maestro se celebra cada 11 de septiembre en Argentina y esta fecha es en honor a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el padre del aula en el país y una figura fundamental de la educación latinoamericana.

Esta jornada busca valorar la educación y la importancia de los docentes en la sociedad. La fecha fue elegida porque el 11 de septiembre de 1888 falleció Domingo Faustino Sarmiento, por lo cual se convirtió en un homenaje a su legado y a su incansable labor en favor de la educación.

En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, se propuso la creación de un día continental en homenaje a Sarmiento y al trabajo de los docentes. Finalmente, en 1945, la fecha fue formalmente instituida a través de un decreto en Argentina, extendiendo el homenaje a toda América.

La importancia de Sarmiento en la educación

Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, periodista y educador argentino que dedicó gran parte de su vida a promover la educación en el país. Consideraba que la educación era la clave para el progreso y el desarrollo de una nación.

Sarmiento fue una figura central en la historia de la educación argentina, destacándose por su labor como docente, escritor, presidente y promotor de la educación pública, laica y gratuita.

Durante su presidencia, entre 1868 y 1874, Sarmiento impulsó la construcción de más de 800 escuelas y logró aumentar la cantidad de alumnos en todo el país, sentando las bases del sistema educativo moderno en Argentina.

Su obra más conocida, De la educación popular (1849), refleja su compromiso con el acceso universal al conocimiento, tanto para hombres como para mujeres. Su legado se consolidó con la Ley 1420 de Educación Común, promulgada en 1884, que estableció la educación primaria obligatoria y gratuita en el país.

¿Qué significa este día?: ¿es feriado?

El Día del Maestro es una oportunidad para reconocer y agradecer la labor de los docentes. También es una jornada para reflexionar sobre la importancia de la educación y el papel fundamental que desempeñan los maestros en la formación de las nuevas generaciones.

El 11 de septiembre no es un feriado nacional. La fecha establece un día de conmemoración para el sector educativo, por lo que no hay clases en las escuelas en sus distintos niveles y docentes y personal educativo no concurren a sus lugares de trabajo.

En tanto, el Día del Maestro no representa un feriado para el resto de las actividades, por lo que trabajadores de otros sectores no tienen asueto ni el día libre.

Día maestro septiembre
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