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Gastos hormiga, vampiro y fantasma, qué son y cómo"conjurarlos"

Se calcula que estos gastos son "fugas de dinero" que pueden llegar a representar entre el 10% y el 30% de los ingresos de una persona

10 de septiembre 2026 · 20:21hs
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Gastos hormiga

Gemini

Gastos hormiga, vampiro y fantasma, qué son y cómo"conjurarlos"

Los gastos hormiga, vampiro y fantasma son categorías de consumos silenciosos que, de poco en poco, destruyen el presupuesto mensual. Se calcula que estas "fugas de dinero" pueden llegar a representar entre el 10% y el 30% de los ingresos de una persona sin que se dé cuenta. Identificarlos es el primer paso para recuperar el control de las finanzas.

En qué consisten estos gastos, cómo se diferencian y cómo eliminarlos

Gastos hormiga: son compras cotidianas de bajo valor que se realizan casi de forma inconsciente. Como el monto individual es muy pequeño, parece que no afecta la billetera, pero al sumarlos al mes o al año representan una cifra alarmante.

  • Ejemplos comunes: el café de camino al trabajo, un paquete de chicles, botellas de agua, propinas menores, snacks de la tienda de la esquina o el antojo de la tarde.
  • Por qué duelen: un café diario de 3 USD parece inofensivo, pero al mes se convierte en 90 USD y al año son más de 1.000 USD que desaparecieron de los ahorros.

Gastos vampiro: son aquellos gastos fijos que no se pueden evitar fácilmente pero que absorben dinero constantemente, muchas veces debido a ineficiencias, descuidos o falta de mantenimiento. Son más grandes que los gastos hormiga y suelen estar asociados a servicios del hogar.

  • Ejemplos comunes: electrodomésticos conectados que consumen energía en "modo de espera" (consumo vampiro), fugas de agua no reparadas, dejar las luces encendidas, o planes de telefonía/internet sobredimensionados que no se utilizan por completo.
  • Por qué duelen: no se los ve en el día a día, pero cuando llega el recibo de la luz o del agua, el dinero se ha "evaporado" por un descuido técnico.

Gastos fantasma: son suscripciones o servicios que se pagan automáticamente pero que ya no se utilizan (o se usa muy poco). Se les llama "fantasma" porque están ocultos en los estados de cuenta bajo la modalidad de cargo automático (débito automático) y se termina olvidando que existen.

  • Ejemplos comunes: la membresía del gimnasio al que ya no se va, plataformas de streaming que no se usan (Netflix, Spotify, Disney+ acumulados), el almacenamiento extra en la nube que no se necesita, o aplicaciones prémium que se descargó para una prueba gratis y se olvidó de cancelar.
  • Por qué duelen: se está pagando por el potencial de usar algo, no por su uso real. Es transferir dinero directamente de la cuenta bancaria a una empresa a cambio de absolutamente nada.

Plan de acción: cómo exterminar estas fugas

  • Hacer una auditoría de estados de cuenta (para gastos fantasma): revisar los últimos tres estados de cuenta bancarios y de tarjeta de crédito. Cancelar inmediatamente cualquier suscripción que no se haya usado en los últimos 30 días.
  • Aplicar la regla de las 24 horas (para gastos hormiga): cuando se sienta el impulso de comprar un snack o un café extra, esperar 24 horas. Muchas veces el deseo desaparece. También ayuda fijar un presupuesto semanal en efectivo exclusivo para "antojos".
  • Desconectar y reparar (para gastos vampiro): utiliza barras de contactos (multitomas) con interruptor para apagar por completo la televisión, consolas y cargadores por la noche o cuando se sale. Revisar que no haya llaves de agua goteando.

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