Lluvias, frío y descenso de temperatura: así estará el tiempo en Santa Fe durante los próximos días El CIM de la FICH-UNL anticipa lluvias débiles y lloviznas para este viernes. El sábado llegará con 8° de mínima y el domingo la máxima será de apenas 15° 11 de septiembre 2026 · 07:24hs

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada alga nublada, fresca y con una temperatura de 13.7º a las 7 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, si bien se mantiene una configuración en las masas de aire similar a la de ayer, se observa que el sistema frío comienza a actuar sobre el sur de la región central del País. Esta situación genera que durante la jornada de hoy se esperen algunas lluvias débiles y dispersas o lloviznas, no descartándose algún chaparrón algo más importante. No obstante ello, hacía últimas horas del día, las condiciones deberían comenzar a mejorar. Respecto de las temperaturas, la tendencia es en descenso gradual acompañando la potenciación del sistema de alta presión hacia el fin de semana.

Sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en descenso de las mínimas, 8° y suave descenso de las máximas, 17°. Vientos moderados del sector sur/sureste.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 9° y en suave descenso de las máximas, 15°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste. Por último, lunes con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en suave ascenso: mínima 10° y máxima 19°. Vientos leves predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal