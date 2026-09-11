Colectivos en Santa Fe: la UTA mantiene el alerta y no descarta nuevas medidas este viernes

Tras las asambleas de los últimos días, el gremio confirmó que continúa el estado de alerta por el conflicto salarial y podrían anunciar nuevas medidas.

Los choferes de colectivos nucleados en la UTA Santa Fe mantienen el estado de alerta en el marco del conflicto salarial con las empresas de transporte y no descartan nuevas medidas durante este viernes, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre la realización de asambleas.

El gremio viene llevando adelante desde el miércoles por la mañana asambleas en las cabeceras de distintas líneas de colectivos de Santa Fe , lo que generó modificaciones y demoras en la prestación del servicio durante distintos momentos de las últimas jornadas.

Desde la UTA Santa Fe señalaron que el estado de alerta continúa vigente y que, si se dispone una nueva medida de fuerza, será comunicada con anticipación, tal como ocurrió durante los últimos días.

El reclamo salarial de los choferes de colectivos

La protesta forma parte del plan de lucha de la UTA en el marco del conflicto que el sindicato mantiene con las empresas de transporte nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

El principal reclamo de los trabajadores está relacionado con el cumplimiento del acuerdo salarial nacional correspondiente a los trabajadores del transporte automotor de pasajeros.

Desde el gremio sostienen que la propuesta presentada por el sector empresario no se corresponde con la evolución de la inflación ni con los incrementos salariales acordados a nivel nacional.

Ante la falta de un acuerdo, la UTA mantiene el estado de alerta y evalúa la continuidad de su plan de lucha. Por ahora, la posibilidad de nuevas asambleas durante este viernes permanece abierta y cualquier modificación en el funcionamiento del transporte será comunicada por el sindicato.