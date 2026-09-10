Una familia de cuatro integrantes necesitó $1,6 millones en agosto para no caer en la pobreza

Según el INDEC, la Canasta Básica Total aumentó 2,6% en el mes y llegó a $1.605.497 para un hogar de cuatro integrantes. La Canasta Básica Alimentaria alcanzó $726.469.

Canasta Básica Total. Hogares de cuatro integrantes en la familia necesitaron $1,6 millones en agosto para no ser pobres.

Una familia compuesta por dos adultos y dos menores de edad necesitó $1.605.497 durante agosto de 2026 para no caer por debajo de la línea de pobreza , según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

Para no ser considerada indigente, ese mismo grupo familiar debió contar con ingresos de al menos $726.469 , el valor correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) .

Las cifras permiten medir el ingreso mínimo que debe reunir un hogar de referencia para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.

La Canasta Básica aumentó 2,6% en agosto

Durante agosto, tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total (CBT) registraron una suba mensual del 2,6%.

En la comparación interanual, la CBA aumentó 39,6%, mientras que la CBT avanzó 38,3%.

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El incremento de ambas canastas quedó así por encima de la inflación mensual del 1,7% registrada en agosto, aunque se trata de indicadores que miden una composición de bienes y servicios diferente a la del Índice de Precios al Consumidor.

Cuánto se necesitó en julio

En julio de 2026, una familia de cuatro integrantes había necesitado $1.564.716 para no ser pobre y $708.016 para no caer en la indigencia.

En agosto, por lo tanto, el monto requerido para superar la línea de pobreza aumentó en poco más de $40.000, mientras que el ingreso mínimo para no ser indigente se incrementó en alrededor de $18.000.

Qué mide cada canasta

La Canasta Básica Alimentaria determina el ingreso necesario para cubrir un conjunto de alimentos que permite alcanzar los requerimientos nutricionales mínimos.

La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora además otros bienes y servicios esenciales, por lo que su valor establece el umbral utilizado para determinar la línea de pobreza.

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Los datos del INDEC se utilizan como referencia para seguir la evolución del costo de vida y analizar cómo los ingresos de los hogares se relacionan con el valor de las necesidades básicas.

El costo de vida y los ingresos familiares

El nuevo dato vuelve a poner el foco sobre la capacidad de los ingresos de los hogares para acompañar la evolución de los precios.

Con una Canasta Básica Total de $1.605.497 para una familia de cuatro integrantes, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza continúa creciendo mes a mes, mientras que la Canasta Básica Alimentaria establece un piso de $726.469 para evitar la indigencia.

El próximo informe permitirá conocer cómo evolucionaron estos valores durante septiembre y cuál fue el impacto de los cambios de precios sobre las necesidades básicas de los hogares.