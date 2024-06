Día del Padre: por qué los papás son claves en la crianza y cómo influye en el desarrollo de los hijos

Ser papá: un rol en constante cambio

"Los roles y funciones que puedan cumplir los padres dentro de las familias son esenciales", afirmó el licenciado Luciano Zocola. En este sentido, el psicólogo especialista en adolescentes y adultos remarcó: "Es importante señalar que en lo que tiene que ver con la crianza positiva, los roles y las funciones no están definidos por géneros. Sino más bien por las necesidades que pueda tener una familia y también las habilidades de cada uno de los papás".

"Esos roles pueden y deben ser flexibles y equitativos. Hoy vemos a papás que se involucran en tareas que antes eran consideradas exclusivas de la mamá y viceversa", aseguró el profesional.

padre tareas domésticas.avif

En referencia a esta temática, un informe publicado por la Fundación Navarro Viola, observa que las formas de ejercer la paternidad están atravesando un cambio. Según afirma la institución, hasta hace algunos años, era poco frecuente que los padres presenciaran un parto, fueran a la plaza, bañen a sus hijos o estuvieran presentes en las reuniones escolares.

Además, "la figura del padre estuvo tradicionalmente ligada a las reglas, a la autoridad incuestionable, al miedo, a los castigos". Actualmente, se observan padres dispuestos a construir lazos más amables y más respetuosos con sus hijos. De la misma manera, ha aumentado el interés por incrementar el tiempo compartido con sus chicos.

La especialista en psicoanálisis, Patricia Alkolombre, publicó en el año 2019 un análisis sobre la figura paterna en la Revista de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, en donde analiza el rol del padre "como sostén y amparo en la crianza, como un aspecto de gran importancia en los procesos de subjetivación de los hijos".

Por su parte, Alkolombre sostiene que "es una tendencia en aumento la participación activa de los hombres en las tareas de crianza, no solo al compartirla con la mujer en forma alternada en el contexto de las familias heterosexuales, sino también en las familias homoparentales y monoparentales masculinas".

Respecto al rol específico de la figura paterna, el licenciado Zocola aporta: "Los padres son generalmente quienes suelen inclinar o fomentar, de alguna manera, actividades con los chicos. El deporte, el aire libre, ciertas pasiones, el uso de las tecnologías". Para el psicólogo, los padres son los encargados de "involucrar a los chicos en su futuro, en el establecimiento de límites o fomentar independencia".

El lugar de papá durante el desarrollo de la personalidad

El licenciado Zocola afirmó que durante los primeros dos años de vida, las figuras paternas son esenciales y necesarias para el desarrollo del niño. Sin embargo, también enfatizó el rol familiar en la constitución de la personalidad en los adolescentes.

"Yo trabajo con adolescentes, muchas veces pasa que cuando vemos que los chicos logran tener cierta independencia y autonomía creemos que ya puedan empezar a manejarse solos", dijo el especialista y agregó: "En esta edad también es muy significativo poder acompañar porque esa ausencia repercute de manera significativa en su desarrollo de la personalidad, en la constitución de su propia identidad y en las habilidades que puedan o no ir desarrollando a lo largo de la vida".

El psicólogo remarca la importancia de las figuras parentales en la constitución de la personalidad y las formas de percibir el mundo de los seres humanos. En este sentido expresó: "Si hay padres que están muy presentes, que acompañan a sus hijos, que brindan a una autoridad, donde hay respeto, confianza, y límites claros, estos chicos van a entender la realidad de una manera. Ante la ausencia de estos papás seguramente lo vivirán de otra forma: con carencias, con problemas".

papa3.jpg

La ausencia de la figura paterna

"A diferencia de otras especies que quizás logran tener autonomía o poder subsistir por sus propios medios, los seres humanos dependemos mucho tiempo del acompañamiento y la contención de adultos significativos", reflexionó Zocola en diálogo con UNO 106.3.

Al ser interpelado sobre las repercusiones de la ausencia de la figura paterna en la vida adulta, el especialista aseveró: "Cada uno de los miembros son personas insustituibles en la formación y crianza de los chicos. La ausencia de los progenitores puede llegar a ser muy significativo a futuro o más bien, nos puede condicionar, no determinarnos".

En el mismo sentido aclaró que la ausencia paterna no sería una condición decisiva para el desarrollo de una patología en la vida adulta. "Los fenómenos son multicausales, a veces no basta la ausencia de un familiar, sino cómo la familia se adapta a esas situaciones que vivencian", señaló el psicólogo.

El licenciado en Ciencias de la Familia, José María Randle, escribió artículos sobre lo que se denomina "síndrome del padre ausente", en este sentido, contribuye a pensar las ideas planteadas por Zocola. Para Randle, los niños que no poseen figuras paternas desarrollan "cierta inmadurez afectiva, inseguridad o infantilismo, debido a que es el padre quien contribuye al moldeamiento autoconstitutivo de la afectividad".

Asimismo, el diplomado en Ciencias de la Familia sostiene: "Serán personas que tendrán un desconocimiento cognitivo y afectivo sobre sí mismos, afectando esto su autopercepción y conocimiento, que va en detrimento de su proyecto biográfico: si no sé quién soy, tampoco sabré qué cualidades tengo para ser".

Las relaciones conflictivas padre-hijo

Otro de los problemas que suelen resurgir cuando se acerca la festividad del Día del Padre, tiene que ver con aquellas personas que poseen una figura paterna pero que, por diferentes motivos, no mantienen una relación estrecha o agradable con estos.

En este sentido, el licenciado Zocola explicó: "No todos sienten los mismos enojos o descontentos con el padre, no solo por ausencias, sino porque de una u otra manera se han sentido traicionados o decepcionados en algún momento de la vida".

"Lo importante de esto es señalar que los padres son seres humanos, por lo que está garantizada la decepción. Sobre los padres hay una imagen de idealización, sobre la mamá también, como sobre los amigos y las parejas. Cuando uno se encuentra con la realidad de estos vínculos y se va conociendo, esa idealización se va pinchando", recalcó el psicólogo.

En el mismo sentido, afirmó: "Si yo puedo integrar las cosas buenas que tiene mi padre y las cosas malas, seguramente la forma en que me vinculo con mi papá va a ser más genuina. Conocerlo realmente cómo es él y no como yo espero o pienso que es".

"Hay ciertos grados de decepción, hay ciertas decepciones que son aceptables, tolerables y que permiten restablecer un vínculo. Hay otras grados de decepciones que no, hay conductas que son inaceptables", reflexionó sobre el final de la entrevista. Por otro lado, aclaró: "Sin embargo, no porque sea un progenitor yo me debo al vínculo. Si hay agresión, si hay violencia, si hay un montón de situaciones donde yo me siento vulnerado, eso no es aceptable".

