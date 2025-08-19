Uno Santa Fe | Información General | proyecto

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

La discusión estará centrada en la posibilidad de atrasar una hora los relojes. El cambio tendrá impacto sobre la cantidad de horas de consumo eléctrico, pero también en el día a día.

19 de agosto 2025 · 14:01hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

En la sesión de este miércoles el Congreso tratará temas claves para los argentinos. No sólo porque se discutirán temas tan sensibles como los vetos presidenciales –a la emergencia en discapacidad y el aumento, a jubilados entre otros–, sino porque podría ser un primer paso para cambiar ni más ni menos que el huso horario actual. A propuesta del exvicepresidente y actual diputado nacional, Julio Cobos, los legisladores debatirán volver al huso horario de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich (-4), es decir, atrasar una hora los relojes. La iniciativa genera un intenso debate sobre su impacto en la economía y la vida cotidiana.

El principal argumento de sus promotores es que esta medida permitiría un uso más eficiente de la luz solar, lo que se traduciría en un significativo ahorro de energía. Según la propuesta, "la Argentina (actualmente regida bajo el huso horario -3) se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario -4", y el desfasaje actual con la hora oficial provoca que muchas actividades, como el inicio de clases o la apertura de comercios, se realicen en plena oscuridad.

Los antecedentes y el debate del "desfase"

El proyecto sostiene que la Argentina, en 1920, se adhirió al sistema internacional de husos horarios con el -4. Sin embargo, en 1969, el país fijó el huso horario en -3, y desde entonces hubo idas y vueltas, con cambios a -2 en verano y la derogación de leyes que intentaron revertir la situación.

Los defensores de la medida se basan en un informe de la doctora Andrea Pattini, directora del Conicet Mendoza, y en un proyecto del diputado provincial Jorge Andrés Difonso. Sostienen que el desfasaje entre la hora solar y la oficial afecta no solo el consumo eléctrico, sino también el rendimiento escolar de los estudiantes, quienes inician su jornada en plena oscuridad.

En los fundamentos del proyecto se menciona también el contexto internacional de crisis energética, con el aumento del precio del gas y el petróleo, que se suma al déficit de la balanza comercial energética del país. Se calcula que el rojo podría llegar a los 2.700 millones de dólares este año. En este sentido, un uso más racional de la energía podría mitigar en parte el impacto económico.

Un cambio que afecta la vida diaria

Además del ahorro de energía, la iniciativa destaca los beneficios para la salud de las personas. La propuesta plantea que una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial activaría el sistema circadiano, lo que permitiría aprovechar mejor los efectos positivos de la luz natural.

El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo Nacional a invitar a los países del Mercosur a coordinar sus cambios de horario, buscando un aprovechamiento regional de la luz solar para el ahorro energético y la preservación de los recursos naturales.

• LEER MÁS: La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

proyecto huso horario Energía
Noticias relacionadas
El síndrome urémico hemolítico afecta a los niños menores de cinco años

Día Nacional de la lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico

anmat alerta: se detecto tomate marca marolio con gusanos: cual es el lote afectado y como reconocer el envase

Anmat alerta: se detectó tomate marca Marolio con gusanos: cuál es el lote afectado y cómo reconocer el envase

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

recomiendan no consumir tomate triturado de una reconocida marca por posible contaminacion con gusanos

Recomiendan no consumir tomate triturado de una reconocida marca por posible contaminación con gusanos

Lo último

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Último Momento
Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para garantizar la seguridad vial

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para "garantizar la seguridad vial"

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Madelón sobre Dómina: Es una pena no poder contar con él en el plantel

Madelón sobre Dómina: "Es una pena no poder contar con él en el plantel"

Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!