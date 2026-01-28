Uno Santa Fe | Información General | inicio

Docentes universitarios advierten que el inicio del ciclo lectivo 2026 está en riesgo por el conflicto salarial

Las centrales gremiales alertaron que el comienzo de las clases y el normal funcionamiento de las universidades nacionales se encuentran seriamente comprometidos tras los aumentos salariales definidos por el Gobierno nacional, que quedaron por debajo de la inflación

28 de enero 2026 · 10:47hs
Docentes universitarios advierten que el inicio del ciclo lectivo 2026 está en riesgo por el conflicto salarial

Las centrales gremiales docentes universitarias advirtieron que el inicio del ciclo lectivo 2026 y el normal funcionamiento de las universidades nacionales están “seriamente comprometidos” debido al conflicto salarial con el Gobierno nacional. La advertencia surge luego de la última decisión oficial en materia de recomposición de haberes, que fue considerada insuficiente frente al actual contexto inflacionario.

A través de un comunicado, CONADU Histórica denunció la imposición de aumentos por decreto y el incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario, situación que, aseguran, profundiza la pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria.

Aumentos por decreto y pérdida del poder adquisitivo

El conflicto se agudizó luego de que el Ejecutivo nacional oficializara un incremento salarial retroactivo a diciembre de apenas un 2%, cifra que quedó por debajo de la inflación del 2,8% registrada por el INDEC para ese mismo mes.

Además, el Gobierno otorgó una suma fija por única vez, medida que fue rechazada por los gremios al considerar que achata la escala salarial y no se incorpora al salario básico. Los montos dispuestos fueron de $50.000 para dedicaciones exclusivas, $25.000 para semiexclusivas y $12.500 para cargos simples.

Desde CONADU Histórica remarcaron que, de haberse cumplido la normativa vigente, el aumento correspondiente a noviembre debería haber sido del 50,1%. “La precarización de nuestras condiciones de vida y de trabajo no es un accidente, es una decisión política”, expresaron desde el gremio, apuntando directamente contra la gestión del presidente Javier Milei y el ajuste presupuestario aplicado al sistema universitario.

Reunión clave y posible plan de lucha

Frente a este escenario, CONADU Histórica convocó a una reunión de su Mesa Ejecutiva para este jueves 29 de enero, encuentro que será clave para definir los pasos a seguir y evaluar la implementación de medidas de fuerza en la antesala del inicio de las clases.

El pliego de reclamos ratificado por la docencia universitaria incluye la convocatoria inmediata a paritarias, la recuperación real del salario y la asignación de un presupuesto universitario acorde a las necesidades del sistema.

Sin una respuesta urgente por parte del Gobierno nacional, los gremios advirtieron que el normal desarrollo de las actividades académicas en las universidades públicas de todo el país se encuentra en serio riesgo.

