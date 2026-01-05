Uno Santa Fe | Información General | Donald Trump

Donald Trump pidió "acceso total al petróleo de Venezuela" y habló de "Doctrina Donroe"

El mandatario estadounidense aseguró que su Gobierno “está a cargo” y renombró la Doctrina Monroe. Además, dijo que si la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Nicolás Maduro

5 de enero 2026 · 09:03hs
El presidente Donald Trump.   

El presidente Donald Trump. 

 

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", dijo Trump, en declaraciones que replican las agencias EFE y DW.

En conferencia de prensa, a la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo".

"Estamos a cargo", indicó Trump, quien al anunciar el último domingo los detalles de la captura de Maduro, reiteró varias veces que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición.

Trump reiteró que la operación para capturar a Maduro y llevarlo ante la justicia en Nueva York responde a una nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica. Y la ha bautizado como “Doctrina Donroe”, ya que "el hemisferio (occidental) es nuestro", aseveró el mandatario de camino a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago (Florida).

En una entrevista esta mañana con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Delcy Rodríguez, nombrada presidenta interina ante la ausencia de Maduro, "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Maduro.

Presos políticos no son prioridad

Trump dijo que el tema de la liberación de los presos políticos está en un segundo plano: "No hemos llegado a eso. Ahora, mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones", aunque en un punto no quiso decir si unas elecciones libres en Venezuela es un asunto urgente.

Asimismo confirmó que hay canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana, aunque no dijo si ha hablado ya directamente con Rodríguez.

El presidente norteamericano dijo que están pensando en reabrir la embajada estadounidense en Caracas ante este nuevo capítulo que se abre en las relaciones entre los dos países tras la caída de Maduro, que mañana comparecerá ante un juez en Nueva York para iniciar su proceso por narcotráfico y corrupción.

