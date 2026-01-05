Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete y envió "un mensaje a Estados Unidos"

Tras el encuentro en Miraflores, respondió a las advertencias de Donald Trump con un llamado al diálogo y a una “agenda de cooperación”.

Con el objetivo de proyectar una imagen de estabilidad frente a la crisis, Delcy Rodríguez lideró este domingo su primera reunión de gabinete en el Palacio de Miraflores.

El encuentro, que reunió a la plana mayor de ministros y altos mandos, buscó normalizar la gestión administrativa tras la captura de Nicolás Maduro y establecer las prioridades de una transición observada por la comunidad internacional.

La jornada estuvo marcada por la respuesta oficial a las recientes presiones de Washington. A través de sus redes sociales, Rodríguez adoptó un tono conciliador pero firme, invitando a la administración de Donald Trump a replantear el vínculo bilateral.

De esta manera, la mandataria interina instó al gobierno estadounidense a trabajar en una "agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido", siempre bajo el marco de la legalidad internacional.

En tanto, luego de que el republicano advirtiera sobre las consecuencias de no cooperar, Rodríguez sostuvo que la región "merece la paz y el diálogo, no la guerra".

Continuidad del proyecto chavista

Durante su declaración, Rodríguez buscó legitimar su posición vinculándola directamente con el legado del mandatario detenido. "Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento", afirmó, reforzando la idea de que no habrá una ruptura ideológica inmediata en el mando.

